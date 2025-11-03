Az utóbbi időben több probléma is felmerült a gyrost árusító éttermekben és büfékben, az eddig lefolytatott hatósági ellenőrzések közel 70 százalékánál találtak kifogásolni valót.
A budapesti Fidesz elnöke szerint drogosok és hajléktalanok lepik el az aluljárókat, ha bezárnak a gyrososok.
A főügyészség életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt emelt vádat ellene.
Betonkeverőben készítették a gyrost egy illegális Pest megyei üzemben, ahol több mint huszonkét tonna terméket foglaltak le - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szerdán.