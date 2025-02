A Népszavát sem engedik be Orbán Viktor évértékelőjére

Orbán Viktor;Népszava;évértékelő;HVG;24.hu;Telex;

2025-02-20 17:24:00 CET

„Tekintettel a rendezvényhelyszín befogadóképességére, a média csak korlátozott létszámban tud részt venni az eseményen, ezért regisztrációját sajnos nem tudjuk elfogadni” – ezzel a indoklással utasította el a Népszava sajtóregisztrációját Orbán Viktor szombati évértékelőjére az eseményt szervező Polgári Magyarország Alapítvány.

A miniszterelnök évértékelőjére évek óta nem engedik be a független sajtót helyhiányra hivatkozva. Kedden a Telex és a HVG is arról számolt be, hogy a tavalyihoz hasonlóan, ugyanezzel az indoklással utasították el a regisztrációjukat, de a 24.hu sem kapott helyet a rendezvényre.

Mint megírtuk, a parlamenti szezonkezdet február 24-én lesz az előzetes tervek szerint, így Orbán Viktor a tavaszi ülésszak előtt értékeli az elmúlt esztendőt. A hónap elején derült ki, hogy a kormányfő február 22-én mondja el évértékelő beszédét a Várkert Bazárban.