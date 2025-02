Több republikánus szenátor is elismerte, nem Ukrajna kezdte a háborút

Egyesült Államok;Vlagyimir Putyin;felelősség;republikánusok;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-02-20 19:03:00 CET

Nyilván nem Ukrajna kezdte ezt a háborút – számolt be Fox News Pete Ricketts nebraskai szenátor X-bejegyzéséről abban a Telex által szemlézett összeállításban, amely Donald Trump amerikai elnök kijelentéséről, amely szerint „Ukrajna felelős a háború elindításáért” republikánus, tehát az elnök pártjához tartozó politikusokat kérdeztek. Ricketts arról írt, a tény az, hogy Oroszország indította el a háborút, és el kell számoltatni, különben az agresszorokat biztatja, rossz tettekre sarkallja majd a büntetlenség. Mindemellett elismerését fejezte ki Trump felé, hogy igyekszik véget vetni a háborúnak.

A helyzet azért is pikáns, mert miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy reagált, hogy Trump valójában dezinformációs térben él, aki viszontválaszában simán lediktátorozta a három éve orosz agresszió alatt álló ország vezetőjét, felhánytorgatva, hogy a háború közepette, miért nem tartottak választásokat, holott már lejárt az elnöki mandátum. Josh Hawley missouri szenátor egyetértett Donald Trumppal: „A második világháború alatt is tartottunk választásokat. Nagy-Britannia is tartott választásokat a második világháború alatt. Ha ők egy demokrácia, választásokat kéne tartaniuk. Úgy gondolom, ez nem olyan bonyolult.” A Telex felidézte, hogy Franklin D. Roosevelt úgy nyerte meg az 1944-es amerikai választásokat, hogy Amerika egy részes sem állt megszállás alatt, míg az 1945. júliusi brit választásokkor az európai háború már csaknem két hónapja véget ért. Hawley végül elismerte, hogy Zelenszkij „az ország megválasztott vezetője”.

Lindsey Graham dél-karolinai szenátor is sürgette az ukrajnai választást, de az orosz invázióról azt mondta: „Putyint okolom mindenek felett”. Ugyanakkor Barack Obama és Joe Biden demokrata elnököket is hibáztatta, mert szánalmasan gyengék voltak” Putyin kezelésében, és elmulasztották megvédeni Ukrajnát a lerohanástól. Szerinte így is Trump a legjobb reménye Ukrajnának, amit majd „a trumpi módon” megvalósít. A tavaly nyáron Kijevet is megjárt Graham egyébként szerdán telefonon beszélt Zelenszkijjel is, aki szerint a szenátor szokása szerint konstruktív volt.

– Tévedés ne essen, az invázió egyetlen emberi lény felelőssége, akit a bolygó a hátán hord. Ez Vlagyimir Putyin – mondta riportereknek Thom Tillis észak-karolinai szenátor. Szerinte Vlagyimir Putyin terve az volt, hogy átgázol a balti államokon is, ezzel jelzést küldve Kínának, hogy itt az ideje lerohannia Tajvant. A louisianai szenátor John Kennedy gengszternek és gonosznak mondta Putyint, míg kollégája, Mike Rounds Dél-Dakotából Zelenszkijt nevezte meg Ukrajna megválasztott elnökének. Ugyanebből az államból Kevin Cramer szenátor úgy magyarázta Trump – „tényszerűen rossz” – mondatait, hogy helyezkedik a tárgyalásokon, és most tárgyalási üzemmódban van.