Elon Musk láncfűrésszel hadonászott, Trump korábbi tanácsadója karlendítéssel zárta beszédét a republikánus párt rendezvényén

Egyesült Államok;Elon Musk;Steve Bannon;CPAC;

2025-02-21 12:30:00 CET

Elon Musk láncfűrészt kapott ajándékba Javier Mileitől a bürokrácia elleni harc jelképeként a Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC) egyik rendezvényén – írja a Reuters.

A techmilliárdost Donald Trump elnök bízta meg a szövetségi kormányzati kiadások radikális csökkentésével. „Ez a bürokrácia elleni láncfűrész” – jelentette ki, miközben az eszközt a magasba emelte. A piros-fémes színű láncfűrész oldalára Milei egyik ismert szlogenjét gravírozták spanyolul: „Viva la libertad, carajo”, amely magyarul annyit jelent: „Éljen a szabadság, a fenébe is!”

A Tesla vezérigazgatója és a világ leggazdagabb embere, Musk régóta támogatja Javier Milei politikai nézeteit, és többször is népszerűsítette az argentin elnök beszédeit. Milei még az argentin elnökválasztás előtt kampánygyűlésein rendszeresen láncfűrésszel vonult a színpadra, ezzel szimbolizálva radikális elképzelését az állami bürokrácia csökkentéséről. Most ezt a jelképet adta tovább Musknak, aki Trump kormányának kulcsfigurájaként hasonló költségcsökkentési és deregulációs intézkedéseket vezet be az Egyesült Államokban.

Az eseményen azonban nem ez volt az egyetlen meghökkentő jelenet: Trump egyik korábbi tanácsadója náci karlendítéssel buzdította az egybegyűlteket.