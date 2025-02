Heti abszurd: Hajnali intelmek sötét időkben

Heti abszurd;

2025-02-24 09:01:00 CET

Noha intelmét saját párttársainak címezte, tudja ezt a magyar választó is, aki nap nap után megküzd a kapaszkodásért a Fideszes bonmot-áradatban (lásd jóhír-kampány, repülőrajt, legyőztük az inflációt, ez egy fantasztikus év stb.). Lázár a kirakati mosolyát elővéve a 444 riporterének elárulta, azért nem nézte meg A dinasztiát, mert ő „még soha nem érdeklődött senkinek az anyagi ügyei iránt”. És a focihoz sem ért, tesszük hozzá.

Ha a film csupán az Orbán család meggazdagodásáról szólna, és nem a mindent átható korrupcióról, egy kis ország (plusz az Unió) szemének kilopásáról, vagy azért lenne immár 3 milliós és egyre növekvő nézettsége, mert Lázár szavaival „Magyarországon mindig szeretnek az emberek más zsebében vájkálni”, hovatovább „Tiborcz István egy piaci befektető, aki szállodaipari befektetéseket eszközöl, és a magyar turizmusnak egy fontos szereplője, függetlenül attól, ki az apósa, vagy milyen politikai közösséghez tartozik” (juj!), akkor Lázár bizony nem végzi rendesen a napi valóságcsekk-gyakorlatát. Vagy egy másikba csekkol be naponta, mint 3 millió magyar (mínusz azok, akik hozzám hasonlóan többször is megnézték).

Ebben a másik valóságban még hihetőnek tűnhet, hogy „ennek nem lesz semmi hatása a választókra”, vagy épp ellentétes, ahogy ezt szerinte Trump esetében láttuk, bár ettől még talán már abban az alternatív, Fidesz-központú univerzumban is érződhet, hogy nem pusztán egy filmnek, hanem mindennek, ami most történik hazánkban és a világban, Trumpostul, Tiszástul, sorsfordító következménye lehet. Egy ideig talán többen odafigyelnek az újságírókra is, például a Népszava számolta ki a héten, hogy 2022 vége óta rezsivédelem címén utalt támogatás jó része, úgy 5 ezer milliárd forint az MVM-en keresztül Oroszországba folyt (míg kormányunk az elmúlt három évben ennél kevesebbet költött honvédelemre és rendőrségre), és felteszik a költői kérdést, ha nekünk lyukas a cipőnk, miért is tömjük az agresszor zsebét. És ne mondják, hogy a gázért, amit extra drágán veszünk, de mert jó olcsón adjuk, mindenki hálátlan fogja be, vagy fagyjon meg, ha úgy tetszik.

Fontos intelem, ezúttal Magyar Péternek: nem kell az újságírókkal haverkodni, de ellenségként sem kell rájuk tekinteni, meg lemonda(t)ni a sajtó-előfizetéseket, mert minden nemfideszesre, sőt sok korábbi fideszesre is szükség lesz a NER leváltásához és az ország újjáépítéséhez.

Azokkal a hangokkal sem tudunk egyetérteni, hogy a lemegélhetésipolitikusozott Hadházy Ákost „be kéne zárni” a választásokig, csak ne tehesse kockára ennek sikerét. Egyrészt ez nem vall demokratikus gondolkodásra, de hát erre szocializálta a magyarokat a Fidesz, nem viseljük el a kritikát, érvelés és párbeszéd helyett mérgezett nyilakat dobálunk. Másrészt a kapaszkodás a Tisza-szalmaszálba, ami több csoda folytán gyökeret verhet, és túlnőheti a Fidesz-fölényt, végtelen kredittel ruházza fel Magyar Pétert a változást áhítók szemében. A még bizonytalankodókat sem épp Hadházy fogja eltántorítani, hanem például a pénztárcájuk meggyőzni, hogy kutyaütők vezetik az országot. És vannak/lesznek, akiket még ez sem hat meg, de velük is együtt kell élnünk, mi lenne, ha ebből se csinálnánk ügyet?