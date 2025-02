Nagyszabású geopolitikai játszmát vizionál a fővárosi Fidesz-stáb, beszállt a USAID elleni boszorkányüldözésbe

Budapest;Fővárosi Közgyűlés;Kiss Ambrus;Szentkirályi Alexandra;USAID;

2025-02-22 11:09:00 CET

A Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésére benyújtott előterjesztésükben hosszan taglalják, hogy az Amerikai Egyesült Államok kormánya idén januárban valamennyi USAID támogatási programot felfüggesztett az új adminisztráció által indított felülvizsgálat idejére. A Trump-adminisztráci és az Orbán-kormány narratíváját elismételve Szepesfalvy Anna és Szécsényi Dániel azt állítja, hogy a támogatott szervezetek nem csupán jótékony vagy fejlesztési célokra használták a USAID-től kapott forrásokat, hanem „politikai befolyásszerzésre, társadalmi feszültségek generálására sőt az adott állam szuverenitásának aláásására is”. Magyarország esetében különösen fontosnak tartják annak feltárását, hogy ezek a külföldi pénzek, milyen célokkal és milyen szervezeteken keresztül érkeztek érkeznek hazánkba. A tisztánlátás érdekében azt kérik Karácsony Gergely főpolgármestertől, készítsen írásbeli beszámolót arról, hogy 2019 novemberétől milyen USAID által támogatott szervezetekkel alakított ki „bármilyen jellegű jogviszonyt”.

Különös, hogy a Tarlós István idején esetleg fennálló jogviszonyokról nem kérnek tájékoztatást.

A kormánymédia egyébként már tudja is a választ: összesítésük szerint 2019 óta összesen húsz olyan civil szervezettel működött együtt a fővárosi önkormányzat, amelyek hozzájutottak az amerikai szervezet támogatásaihoz. Azt viszont nem említik, hogy a források elosztására a fővárosnak semmiféle ráhatása nem volt. Azt is az ellenzéki városvezetés fejére olvassák, hogy Nyitott Budapest néven munkacsoportot hozott létre, amelyhez több USAID által is támogatott szervezet is csatlakozott. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a munkacsoportnak csaknem 200 tagja van.

„A fővárosi önkormányzat szerződései nyilvánosak, azok a Fidesz-frakció számára bármikor elérhetőek és megtekinthetőek”

– kommentálta az előterjesztést a Népszava kérdésére Kiss Ambrus, Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, aki ezzel együtt nem igazán érti, hogy mi lenne a baj azzal, ha egy szövetséges állam nemzetközi fejlesztési ügynökségével szerződésben álló magyar szervezetekkel együttműködik a főváros.

Az előterjesztésnek természetesen előre megágyazott Szentkirályi Alexandra, aki Facebook-posztjában arról írt: „A budapestieknek joguk van tudni, kik és milyen célból próbálják befolyásolni városunk és országunk jövőjét”, majd leszögezte, hogy nem engedhetjük meg, hogy a fővárosunkat külföldről irányítsák. Budapest jövője a budapestiek kezében van, és mi mindent megteszünk azért, hogy ez így is maradjon”. Arról nem tett említést, mindebbe hogyan fér bele az, hogy az Orbán-kormány mindenféle kikötés nélkül hatalmas területeket adott volna át a kínai Fudan Egyetemnek, illetve az Egyesült Arab Emirátusok által kijelölt cégnek.

Az USAID által támogatott szervezetek listáján egyébként rajta van sok más mellett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, amelynek a kabinet éppen most épít új campuszt a Nemzeti Múzeum háta mögött cirka 250 milliárd forintból, ahogy az Orbán-kormány által 2019-ben létrehozott üldözött keresztényeket segítő Hungary Helps ügynökség is. Utóbbi vezetője Azbej Tristan államtitkár, aki az Orbán-kormány megbízottjaként elsőként kereste fel a New York Times szerint a USAID új - a szervezet szétzúzását végrehajtó - igazgatóját. Az Orbán-kormány megbízottja a találkozó után közölte: ígéretet kapott arra, hogy Amerika beszünteti azokat a programokat, amelyek beavatkozást jelentenek a magyar belügyekbe.