Hullanak a fejek, Donald Trump menesztette a legmagasabb rangú amerikai katonai vezetőt

2025-02-22 07:43:00 CET

Donald Trump pénteken váratlanul menesztette Charles Q. Brown Jr.-t, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöki posztjáról. Az AP szerint az amerikai elnök lépésével egy nagyra becsült tisztet állított félre a védelmi minisztere által vezetett tisztogatásnak részeként.

A hírügynökség szerint CQ Brown – aki a második fekete tábornok volt a vezérkari poszton – leváltása felforgatja a Pentagont, hiszen az amerikai védeli minisztériumnak ő a legmagasabb rangú tisztje. Trump a saját közösségi oldalán Truth Socialön közzétett posztjában megköszönte neki, hogy több mint 40 éven át szolgálta az Egyesült Államokat. Egyben meg is nevezte jelöltjét a pozícióra, Dan Caine, a légierő altábornagya személyében

Pete Hegseth védelmi miniszter két további magas rangú tiszt menesztéséről is bejelentést tett: Lisa Franchetti admirális, a haditengerészet műveleti főnöke és Jim Slife tábornok, a légierő vezérkari főnökének helyettese is távozik. Lisa Franchetti a második női vezető katonatiszt, akit a Trump-kormányzat menesztett, az elnök ugyanis alig egy nappal beiktatása után parti őrség parancsnokától, Linda Fagan admirálistól is megszabadult.

Jim Slife az AP-nek pénteken azt nyilatkozta: „Az elnök és a védelmi miniszter megérdemli, hogy olyan tábornokokat alkalmazzon, akikben megbízik, és a haderő megérdemli, hogy olyan tábornokokat alkalmazzon, akik hitelesek a választott és kinevezett tisztviselők körében. Bár csalódott vagyok, hogy ilyen körülmények között távozom, nem szeretném, ha másképp alakulna a dolog.”