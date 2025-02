Az Alapjogokért Központ vezetője beszédet tartott azon a washingtoni CPAC-konferencián, amelyen a francia szélsőjobb vezetője egy náci karlendítés miatt nem volt hajlandó

beszéd;Alapjogokért Központ;CPAC;Szánthó Miklós;

Donald Trump amerikai elnök békével lezárhatja az orosz-ukrán-háborút, egy olyan békével, amelyről a magyar jobboldal régóta beszél - jelentette ki az Alapjogokért Központ főigazgatója az intézmény tájékoztatása szerint a washingtoni CPAC- konferencián.

Szánthó Miklós az MTI-hez pénteken eljuttatott közlemény szerint beszédében úgy fogalmazott: „végre ismét szabadon lélegezhetünk”, 2025 óriási lendülettel indult, „a Trump-cunami” elsöpörte a demokratákat, Európában is elkezdődött a jobboldali újjászületés Orbán Viktor és a Patrióták Európáért vezetésével.

Szánthó Miklós szerint az Egyesült Államokban Donald Trump hivatalba lépéséig évtizedes vezetési válság volt, ahogy mégmindig van Európában, a vízió hiánya pedig mindenhol rendszerszintű összeomláshoz vezetett gazdasági, politikai és biztonsági téren egyaránt.

Arról is beszélt, hogy a Donald Trump által megbénított USAID „a liberális woke-hidrának” csak az egyik feje . – A baloldal geopolitikai manipulációs gépezete Hollywoodon, Brüsszelen, az ENSZ-en, a washingtoni mocsáron, a médián, a Ford-, Gates- és Rockefeller alapítványokon, valamint Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítányok hálózatán keresztül továbbra is működik – húzta alá a CPACHungary-t is szervező Alapjogokért Központ vezetője.

Az erős vezetők békét teremtenek, a gyengék háborúznak - villogott Szánthó Miklós Orbán Viktor kijelentésével a CPAC-konferencián. – Az élet több, mint puszta túlélésért folytatott küzdelem. És ami ezt a többletet adja, az az, ami igazán széppé és értelmessé teszi: a családunk, a gyermekeink, a méltóságunk, a szabadságunk, a hitünk és a hazánk. Erről szól a CPAC Hungary - hangsúlyozta az Alapjogokért Központ vezetője. Ez az Alapjogokért Központ, amelyik 2024-re 4,25 milliárd forint támogatást – közpénzt – kapott a Batthyány Lajos Alapítványtól.

A a washingtoni CPAC-konferenciát kisebb botrány szegélyezte, a csütörtöki napján ugyanis Steve Bannon, Donald Trump elnök volt tanácsadója náci karlendítés közben szólította fel harcra az egybegyűlteket. Ámen – mondta ezután Steve Bannon, a náci karlendítés miatt azonban Jordan Bardella, a Le Pen-féle francia Nemzeti Tömörülés (RN) elnöke úgy döntött, hogy lemondja a maga beszédét: – Ezen a pódiumon ma valaki provokációként tett egy náci ideológiára utaló gesztust, amikor nem voltam jelen a teremben – indokolta a francia politikus, Marine Le Pen jobbkeze, valószínű francia elnökjelölt, miért nem lép fel az eseményen. Az RN annak a Patrióták Európáért pártcsaládnak a legnagyobb tagja, amelyet Orbán Viktor hívott életre a 2024 június 9-i EP-választás után.

Steve Bannont nem rázta meg túlságosan az ügy, a Le Monde-nak legalábbis azt mondta, nevetségesnek tartja Jordan Bardella döntését, főleg, hogy ő ugyanígy üdvözölte a közönséget néhány éve, 2018-ban az RN egyik lille-i konferenciáján. Azt tagadta, hogy a gesztus náci karlendítés lett volna.