Az amerikaiak fele ki nem állhatja Elon Muskot, de Mark Zuckerberget még nála is többen utálják

2025-02-22 11:03:00 CET

Az amerikai felnőttek több mint fele (54 százalék) nem kedveli Elon Muskot, ebből 36 százalék pedig egyenesen taszítónak tartja. Azonban még a világ leggazdagabb emberénél is jobban utálják Mark Zuckerberget, akiről kétharmaduknak kedvezőtlen véleménye van – derül ki a Pew Research Center friss közvélemény-kutatásából.

A tavaly őszi amerikai elnökválasztási kampányban, miután Tesla, a SpaceX és az egykori Twitter (X) tulajdonosa látványosan beállt Donald Trump mögé, majd megkétszerezte amúgy is hatalmas vagyonát, a Szilícium-völgy óriásai is kezdték a példáját követni. Közéjük tartozik Mark Zuckerberg, a Meta tulajdonosa, amelynek portfóliójába tartozik a Facebook, Instagram, a Threads és WhatsApp is. A techmilliárdos nemrég azzal került a figyelem középpontjába, hogy megszüntette a tényellenőrzést a platformjain.

A január 27. és február 2. között végzett felmérés szerint tízből négyen (42 százalék) vélekednek kedvezően Muskról, köztük 11 százalék nagyon pozitívan ítéli meg Trump kormányzati hatékonyságért felelős miniszterét. Zuckerberg esetében azonban ezek aránya mindössze 23, illetve 2 százalék.

A pártpreferenciákat nézve egyértelműen látszik, hogy a republikánusok sokkal kedvezőbben viszonyulnak Muskhoz, mint a demokraták. Ehhez képest mindkét pártban a többség kedvezőtlen véleménnyel van Zuckerbergről, bár a demokraták nagyobb arányban látják őt negatívan. A kutatásból az is kiderült, hogy a 30 év alattiak körében már szorosabb a népszerűségi verseny: az említett korcsoportban a megkérdezettek 67 százaléka vélekedett kedvezőtlenül Elon Muskról, 72 százalékuk pedig Mark Zuckerbergről.

Az amerikai politika az utóbbi időben Trump megkérdőjelezhető háborús kijelentésein túl Musk kormányzati tevékenységétől hangos, akit az elnök a szövetségi kiadások radikális csökkentésével bízott meg.

A techmilliárdos legutóbb egy láncfűrészt kapott ajándékba a szélsőlibertárius Javier Milei argentin elnöktől a bürokrácia elleni harc jelképeként a konzervatívjainak tartott washingtoni CPAC-konferencián. „Ez a bürokrácia elleni láncfűrész” – jelentette ki a világ leggazdagabb embere, miközben az eszközt a magasba emelte.