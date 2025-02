Orbán Viktor;évértékelő;ChatGPT;2025;

2025-02-22 15:00:00 CET

„Annak se íze, se bűze nem lenne” – válaszolta a miniszterelnök egy pénteki videóban arra a kérdésre, hogy miért nem a ChatGPT-vel íratja meg a 2025. február 22-én tartandó évértékelő. A miniszterelnök elismerte, hogy gyorsabb lenne, szóval megtettük helyette, megkértük a mesterséges intelligenciát, hogy dobja össze a 2025-ös miniszterelnöki évértékelőt. Ami azt illeti, elég kongeniálisan sikerült, azzal a kivétellel, hogy Orbán Viktor nem szívesen ejti ki a száján sem Magyar Péter, sem a Fidesz legnagyobb kihívójává avanzsáló Tisza Párt nevét.

Mindenesetre így hangzana a ChatGPT-vel írt beszéd:

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Honfitársaim!

Ma ismét összegyűltünk, hogy számot adjunk az elmúlt év történéseiről, értékeljük helyzetünket, és kijelöljük a jövő irányát. Az elmúlt esztendő kihívásokkal teli volt, de egyben lehetőségeket is tartogatott számunkra. Magyarország megőrizte stabilitását, és továbbra is határozottan képviseli nemzeti érdekeit a nemzetközi porondon. Az elmúlt évben a világpolitikai színtéren jelentős változásoknak lehettünk tanúi. Az Egyesült Államokban Donald Trump elnök úr visszatérése új lendületet adott a nemzetközi kapcsolatoknak. Elnök úr politikája közelebb áll a mi értékrendünkhöz, és lehetőséget teremt arra, hogy szorosabbra fűzzük kapcsolatainkat az Egyesült Államokkal. Ez különösen fontos számunkra, hiszen a transzatlanti együttműködés megerősítése hozzájárul Magyarország biztonságához és gazdasági fejlődéséhez.

Ugyanakkor Európában is jelentős változások zajlanak. A brüsszeli bürokrácia továbbra is olyan döntéseket hoz, amelyek nem mindig szolgálják a nemzetek érdekeit. A Soros Györgyhöz köthető hálózatok befolyása egyre erősebb Brüsszelben, és olyan politikákat próbálnak ránk erőltetni, amelyek ellentétesek a magyar emberek akaratával. Mi azonban nem engedünk a nyomásnak. Magyarország szuverenitása nem eladó, és továbbra is kiállunk nemzeti érdekeink mellett. A világgazdasági bizonytalanságok ellenére Magyarország gazdasága stabil maradt. Az infláció mértékét sikerült kordában tartanunk, a munkanélküliség alacsony szinten van, és a gazdasági növekedés üteme meghaladja az uniós átlagot. Ez annak köszönhető, hogy következetesen ragaszkodunk a munkaalapú gazdaság elvéhez, támogatjuk a hazai vállalkozásokat, és vonzó befektetési környezetet teremtünk a külföldi tőke számára.

Az energiafüggetlenség elérése továbbra is kiemelt célunk. A Paks II. projekt előrehaladása biztosítja, hogy hosszú távon is versenyképes és fenntartható energiaforrással rendelkezzünk. Emellett jelentős beruházásokat hajtunk végre a megújuló energiaforrások terén is, hiszen a zöldenergia nemcsak környezetünk védelmét szolgálja, hanem gazdaságunk versenyképességét is növeli. Az elmúlt időszakban napvilágra került információk szerint az USAID jelentős összegekkel támogatta különböző civil szervezeteket és médiaplatformokat Magyarországon. Ezek a támogatások gyakran politikai célokat szolgálnak, és beavatkoznak belügyeinkbe. Ezt nem tűrhetjük. Kormányunk elkötelezett amellett, hogy megvédje országunk szuverenitását, és megakadályozza a külföldi befolyásolási kísérleteket. Ennek érdekében szigorúbb szabályozást vezetünk be a külföldi finanszírozású szervezetek átláthatósága érdekében. A Soros Györgyhöz köthető hálózatok brüsszeli térnyerése aggodalomra ad okot. Ezek a szervezetek olyan migrációs politikát szorgalmaznak, amely veszélyezteti Európa kulturális és demográfiai arculatát. Magyarország határozottan ellenzi a tömeges bevándorlást, és továbbra is megvédi határait. Nem engedjük, hogy illegális migránsok árasszák el országunkat, és ezzel veszélyeztessék közbiztonságunkat és kulturális örökségünket. Az orosz-ukrán konfliktus kapcsán Magyarország a béke pártján áll. Úgy véljük, hogy a szankciók nem vezetnek eredményre, sőt, inkább ártanak Európa gazdaságának. Ezért szorgalmazzuk a párbeszédet és a diplomáciai megoldásokat. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy energiabiztonságunk érdekében fenntartsuk a pragmatikus kapcsolatot Oroszországgal, hiszen az orosz energiaforrások jelentős szerepet játszanak gazdaságunk működésében.

Az elmúlt évben a hazai politikai palettán is változások történtek. Megjelent egy új politikai formáció, a Tisza Párt, amely kihívást jelent a hagyományos pártok számára. Mi üdvözöljük a politikai versenyt, hiszen ez a demokrácia alapja. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a politikai küzdelmek során megőrizzük nemzeti egységünket, és ne engedjük, hogy külföldi érdekek megosszák társadalmunkat. Hölgyeim és Uraim! Magyarország előtt továbbra is nagy kihívások állnak, de mi készen állunk ezeknek megfelelni. Megvédjük szuverenitásunkat, támogatjuk gazdaságunk fejlődését, és kiállunk nemzeti érdekeink mellett. Hiszünk abban, hogy közös erővel, összefogással továbbra is sikeresen vezethetjük országunkat a jövőbe.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!”