Jön a magyarországi Magnitszkij-törvény

2025-02-22 15:30:00 CET

Magyarország 15 éve Brüsszel ellenzéke. Kormányról kell ellenzékben lennünk. Ezt még Chuck Norris is kipróbálhatná, neki is becsületére várna, pedig neki négyharmados többsége van - mondta Orbán Viktor. Nyomatékosította, hogy az úgynevezett „birodalom” lerakatával el kell bánniuk. „Sürgősen megteremtjük az alkotmányos és jogi feltételeit annak, hogy ne kelljen tétlenül néznünk, amint „álcivil közéleti szervezetek” a szemünk láttára szolgálják ki a külföldi érdekeket, és szerveznek politikai akciókat (...) Kicsengettek. Legyen új törvény az amerikai Magnitszkij-törvény mintájára. Zárjuk el a Soros-hálózat pénzcsapjait, az állami szervek tegyenek eleget szuverenitásvédelmi kötelezettségüknek, az eddigi elkövetőkkel pedig tartassuk be a törvényeket (...) - fogalmazott Orbán Viktor, gúnyosan megjegyezve, hogy most jön a nyugati, ha már annyira hiányolták.