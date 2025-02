Jogi lépések helyett diplomáciai tárgyalásokat folytat Rogán Antal szankciós listáról való levételéről Szijjártó Péter az Egyesült Államokban

Washington;Szijjártó Péter;Egyesült Államok;Rogán Antal;szankciós lista;

2025-02-19 17:20:00 CET

A Magyarország érdekét sértő szankciók visszavonásáról és a kétoldalú együttműködés fejlesztéséről tárgyal szerdán Washingtonban Scott Bessent új amerikai pénzügyminiszterrel Szijjártó Péter - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A tárcavezető arról számolt be az amerikai pénzminiszterrel tervezett tárgyalása előtt, hogy ő lesz most az első külföldi miniszter, akit Scott Bessent fogad a hivatalba lépése óta. Elmondta, hogy át fogják tekinteni az ukrajnai háború nyomán Európában kialakult helyzetet, hiszen a fegyveres konfliktus miatt a kontinens gazdasága is komoly károkat szenvedett, a szankciós politika, az égbe szökő infláció súlyos kihívásokat jelentett az elmúlt években.

A tárcavezető jelezte, szó lesz majd a szankciókról is, mivel „a Biden-adminisztráció kicsinyes bosszúból olyan intézkedéseket hozott a távozása előtt néhány nappal, amelyek egyértelműen sértik Magyarország érdekeit, gazdasági érdekeit, sértik az energiaellátásunk biztonságát (...) Rogán Antal miniszter kollégám szankciós listára helyezése is egyfajta kicsinyes, pitiáner bosszúja volt a megbukott, Budapestről frusztráltan távozó korábbi nagykövetnek, és őszintén remélem, hogy ezen, politikai bosszú által motivált, Magyarországnak károkat okozó szankciós intézkedések ügyében is ma miniszter úrral majd előre tudunk lépni” - fogalmazott.

Az amerikai vádak kapcsán a Miniszterelnöki Kabinetiroda a botrány kirobbanásakor, január 7-én még azt írta, hogy a Trump-kormány hivatalba lépése után megteszik a szükséges jogi lépéseket.

Lapunk január végén, majd múlt pénteken is érdeklődött, hogy megtették-e már azokat. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy pontosan milyen lépést tettek, tesznek, és megítélésük szerint mikorra kerülhet le a szankciós listáról Rogán Antal. Választ nem kaptunk, azonban most úgy tűnik, a kormány ígérete ellenére diplomáciai úton próbálja rendezni a kínos ügyet.

Szijjártó Péter reményét fejezte ki, hogy mostani találkozója is része annak az új aranykornak, amely a magyar-amerikai kapcsolatokban köszönthet be Donald Trump hivatalba lépésével, ugyanis az Egyesült Államok új elnöke nem ellenségként, hanem barátként tekint Magyarországra.