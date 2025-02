Jön a magyarországi Magnyitszkij-törvény

Orbán Viktor;évértékelő;

2025-02-22 15:30:00 CET

Magyarország 15 éve Brüsszel ellenzéke. Kormányról kell ellenzékben lennünk. Ezt még Chuck Norris is kipróbálhatná, neki is becsületére várna, pedig neki négyharmados többsége van - mondta Orbán Viktor. Nyomatékosította, hogy az úgynevezett „birodalom” lerakatával el kell bánniuk. „Sürgősen megteremtjük az alkotmányos és jogi feltételeit annak, hogy ne kelljen tétlenül néznünk, amint „álcivil közéleti szervezetek” a szemünk láttára szolgálják ki a külföldi érdekeket, és szerveznek politikai akciókat (...) Kicsengettek. Legyen új törvény az amerikai Magnyitszkij-törvény mintájára. Zárjuk el a Soros-hálózat pénzcsapjait, az állami szervek tegyenek eleget szuverenitásvédelmi kötelezettségüknek, az eddigi elkövetőkkel pedig tartassuk be a törvényeket (...) - fogalmazott Orbán Viktor, gúnyosan megjegyezve, hogy most jön a nyugati, ha már annyira hiányolták.



Az úgynevezett „Soros-hálózat” ellen bevetendő Magnyitszkij-törvény emlegetésével Orbán Viktor alpári gúnyt űz az emberi jogokból, vagyis abból a Magnyitszkij-törvényből amelyet 2012-ben fogadták el az Egyesült Államokban. Ez a jogszabály azokat volt hivatott szankcionálni, akik felelősek voltak a névadó orosz ügyvéd, a burjánzó oroszországi korrupciót leleplező Szergej Magnyitszkij börtönben bekövetkezett 2009-es haláláért. 2016-ban aztán elfogadták a globális Magnyitszkij-törvény néven ismert csomagot is, amely alapján az Egyesült Államok a világon bárkit szankcionálhat gazdasági visszaélések miatt. Ezeknek a személyeknek az egyike egyébként Orbán Viktor jobbkeze, az a Rogán Antal kabinetminiszter, akit a a globális Magnyitszkij-törvény alapján 2025. január 7-én vettek fel az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatala, az OFAC szankciós listájára.