Sir Keir Starmer a jövő héten közli Donald Trumppal, hogy Ukrajnának ott kell lennie a béketárgyalásokon

Donald Trump;béketárgyalások;Sir Keir Starmer;orosz-ukrán háború;

2025-02-22 22:35:00 CET

Kijevnek a tárgyalások középpontjában kell állnia – idézte a The Guardian Sir Keir Starmer brit miniszterelnök szombati nyilatkozatát arról, hogy milyen állásponttal utazik a jövő csütörtökön Donald Trump amerikai elnökhöz Washingtonba. Mint mondta, szombaton telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akinek megerősítette, hogy Trump kijelentéseivel ellentétben „Ukrajna szuverenitásának védelme elengedhetetlen” ahhoz, hogy Oroszországot elrettentsék bármilyen jövőbeli agressziótól.

A brit lap azt is kiemelte, hogy a nyilatkozat mellett Downing Street hivatalosan is világossá tette, hogy a miniszterelnök ugyanezt a kemény üzenetet közvetíti csütörtökön a Fehér Házban is. Értesülések szerint Starmer azt a tervet is ismerteti majd, hogy az Egyesült Királyság védelmi kiadásait a bruttó hazai termék 2,5 százalékára emelik, összhangban a Munkáspárt választási ígéretével.

A The Guardian arról is írt, hogy a brit miniszterelnök Donald Trumpot várhatóan meghívja az Egyesült Királyságba, ahol III. Károly király is fogadja majd. A csütörtöki találkozót kritikusnak tartják, mert Sir Keir Starmer a háborúval kapcsolatban egyértelmű vörös vonalakat húzott az agresszor Oroszország és a megtámadott Ukrajna megítélése között.