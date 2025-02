Válságos állapotban van Ferenc pápa

A Vatikán az egyházfő állapotáról szóló, utoljára frissített közleményében azt írta, hogy a 88 éves pápa, aki egy hete került kórházba összetett tüdőgyulladással, vérátömlesztést is kapott, miután a vizsgálatok vérszegénységgel járó állapotot mutattak ki nála. Éjszakai alvását jónak minősítették.

Ferenc pápa válságos állapotban volt szombaton, miután hosszan tartó asztmás légúti krízisben szenvedett, amely nagy mennyiségű oxigént igényelt – közölte az AP amerikai hírügynökség a Vatikán híradására hivatkozva. Ugyanakkor a Szentszék szerint „a Szentatya továbbra is éber, és a napot egy karosszékben töltötte, bár nagyobb fájdalmai voltak, mint pénteken”.

A Trump-adminisztráció több engedményt is tett Moszkvának, anélkül hogy Putyinnak ezért bármit is tennie kellett volna. Az oroszokat így arra sem kényszeríti semmi, hogy eredmény szülessen a háború lezárását célzó tárgyalásokon. Az Orbán-kormány az új geopolitikai helyzetből is hasznot remélhet – állítja Csiki Varga Tamás biztonságpolitikai szakértő. Interjú.