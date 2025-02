Import antigenderkonzerv

transznemű;gender;

2025-02-24 12:00:00 CET

Ahogy akkor sem értette senki, hogy pontosan mi is az a transzneműség, és most sem (ahogy Orbán Viktor ezt nyilatkozta is), de kiváló ellenségkép narratívát lehetett gyártani, ami azt a célt szolgálta, hogy a témában szintén teljesen tájékozatlan tömegekben félelmet keltsenek, dollár- és rubelszázmilliókat elköltve hamis hírekkel árasszák el a médiát.

Könnyen lehetett felkapni olyan témákat, mint transznemű nők a sportban (mert valóban megjelent egy kezemen megszámolható mennyiségű transznemű nő az élsportban, akik versenyeztek), vagy elindult a feminista körökben az a teljesen alaptalan ijesztgetés, hogy transznemű nők fogják megszállni a nyilvános mosdókat és öltözőket (legyen szíves mondjon bármelyik nő Magyarországon egy transznemű nőt, akivel találkozott ilyen helyen), aztán elindultak a dezinformációk arról, hogy a kiskorú embereket hormonnal tömik azok a gyógyszergyárak, akik csak hasznot látnak a közösségben.

A kiskorúak soha nem kaptak kereszthormont és a gyógyszergyáraknak még kerekítési hibának sem számít a társadalom fél százalékának a körülbelül harminc százaléka, akik hormonterápiát vesznek igénybe.

Talán azon is elgondolkodhatnának ezek a hangok, akik tudatlanul harsogják a gyógyszer összeesküvés-elméleteket, hogy vajon miért nincsen az egész világon kifejezetten transzneműeknek kutatott, kifejlesztett, kísérletezett és tesztelt hormonkészítmény a világon! Ja, hogy erről nem is tudtak… Persze a tényeket már senki nem értette meg és nem is volt kíváncsi rájuk, ezek a populista szlogenek a magyar embereket is rendesen megtévesztették és megvezették később.

Orbánék 2014–2015 táján hozták be a köztudatba a migránsokat, mint a magyar népre törő ellenséget, és ha bárki visszaemlékszik, akkor még szó sem volt genderlobbiról. Abban az időben, amikor ők több méter magas szöges drótkerítést építettek a határ mentén a migránshordák visszaszorítására, havonta adtak ki pár új születési anyakönyvi kivonatot transznemű embereknek. Akkor még az ég világon semmilyen probléma nem volt a transznemű emberek nem- és névváltásával, senkit nem zavartunk a bevásárlóközpont mosdójában, és arról sem tudott senki, hogy ki kap hormonokat és milyen műtéteket végeztek el rajta. Nem érdekes, hogy akkor sem a politikát nem zavarta, sem a magyar embereket a transznemű emberek létezése. Önt sem zavartuk kedves Olvasó, igaz? Nem is tudott rólunk! Tegye fel a kezét az, aki 2010-es évek elején tudta, kik azok a transznemű emberek, vagy egyáltalán hallott rólunk! Pedig mi itt voltunk köztetek, nem most lettünk transzneműek az elmúlt pár évben.

A migránsokat távol tartva újabb ellenség kellett, és akkor a kész orosz/amerikai „dobozos antigender” terméket beimportálták Magyarországra. Hirtelen problémává váltak a transznemű emberek, probléma lett az a felvilágosító program (Melegség és megismerés program), ami az Orbán kormányok regnálása alatt is folyt az iskolákban 2020 óta. Ja, hogy erről nem is tudott kedves Olvasó, hogy ami ellen most talán tiltakozik, az Önt sem zavarta még öt évvel ezelőtt? Probléma lett az egész LMBTQ-közösség és hozzájuk kapcsolódó összes téma, amit kiforgatva, hazugságokkal megszínezve (óvodások műtétjei) később ráöntöttek a magyar társadalomra.

Ne szaladjunk ennyire előre. A 2018 előtti években a minisztériumok és a hatóságok egymásnak dobálták a labdát és senki nem akarta a szabályozást meghozni, a felelősséget átvállalni.

Mivel bejött a GDPR-szabályozás is, ami aztán belekavart az egész nem- és névváltás meg nem kezdett szabályozásába, ezért aztán a hatóságok is elbizonytalanodva leállították 2018-ban a kérelmek feldolgozását, mondván, hogy a GDPR miatt is kell a szabályozás. Erre a bizonytalan időszakra esett az a felismerés a kormánypártban, hogy a migránsriogatás után pont kapóra jön az LMBTQ-téma, amivel neki lehet menni a magyar társadalomnak is.

2018–2020 között 126 nem- és névváltási kérelem érkezett be tudomásom szerint, amit felfüggesztettek, és már nem adtak ki. Szabályozás nem született, új ellenségkép viszont igen, tehát egyértelmű volt, hogy a Covid kellős közepén 2020. május 19-én Semjén Zsolt beadta a javaslatot egy salátatörvényben az éj leple alatt, hogy a 2010-es anyakönyvi eljárásokról szóló törvényt meg kell változtatni és bele kell írni, hogy az állam csak a biológiai nemet tartja nyilván, ami kromoszóma alapján meghatározható és ez nem megváltoztatható. (Elvileg az interszex embereknek az XXY, vagy egyéb kromoszóma-eltéréssel született embereknél erre van lehetőség, de az is borzalmasan nehéz kálvária után működik csak, szinte lehetetlen megváltoztatni a születéskor bejegyzett nemet.) A salátatörvényben ez a nem megváltoztatását érintő törvényjavaslat a 33. volt, ezért híresült el a közbeszédben a 33-as törvény.

Május végén az országgyűlés jóváhagyta a javaslatot és érvénybe lépett a törvény. A felfüggesztett 126 ember sem kapta már meg a nem- és névváltását, mert a törvény visszamenőleg rendelkezett erről. Aztán később ezt módosították,

felállítottak egy nagyon megalázó igazságügyi orvosszakértői csoportot, akik előtt kvázi teljesen meztelenre vetkőzve kellett sírva bizonygatni, hogy márpedig transznemű az illető.

Túlzás, amit írok, de az érintettek így élték ezt meg, de már azt mondta mindenki, hogy bármilyen megaláztatást elvisel, csak legyen ennek már vége. Sokan esetleg mondtak egy nem tetsző mondatot a szakértői stábnak, amibe bele lehetett kötni, és már repült is ki a jelölt. Nagyjából másfél-két év alatt dolgozták fel ezeket a kérelmeket, de nagyjából a fele vissza is lépett, mielőtt ilyen megaláztatásban lett volna része. Ja, hogy Ön erről sem tudott... Hát igen, az M1 Híradóban nem volt benne. Utána volt még egy próbaper Strasbourgban és itthon is, amely az Alkotmánybíróságig ment, de míg az EJEB (Emberi Jogok Európai Bírósága, Strasbourg) igazat adott a transznemű embernek és pert nyert az állammal szemben, addig itthon az Alkotmánybíróság simán „elkaszálta” a beadványt. Az EJEB-perben megítélt kártérítést kifizette az állam tudomásom szerint a károsultnak, noha arról nincsen információm, hogy azóta sikerült-e neki a nem és névváltás vagy nem, de az biztos, hogy általános szabályozás nem született a pernek hatására sem.

Egy civil szervezet felhívására később talán úgy 70 transznemű ember jelentkezett az elmúlt időszakban és újabb pereket indítottak az EJEB-nél. Ezekben mire ítélet születik még bizonyára pár év.

2014-ben egy iráni transznemű férfi is Magyarországra érkezett, akit a magyar állam befogadott, de a papírjait neki sem változtatták meg, a magyar hivatalos nyilvántartásokba is azzal a nemmel került be, amit az iráni papírjai tartalmaztak. Ezért ő is pert indított a magyar állam ellen már sok évvel ezelőtt, ez viszont nem az EJEB-hez került, hanem a luxemburgi Európai Unió Bíróságára. Ebben az ügyben már a testület főtanácsnoka állást foglalt (ami gyakorlatilag egy erős ajánlás az egész testület részére), és az érintettnek adott igazat. A testület várhatóan március 13-án hozza meg az ítéletét, melyben várhatóan elmarasztalják a magyar államot és újra felhívják a jogsértés megszüntetésére.

Hurrá! Sokan most abban reménykednek a közösségből, hogy ez az ítélet ráveszi majd a kormányt arra, hogy hozzon egy szabályozást és itthon meginduljanak újra a hivatalos nemváltások.

Én sajnos nem vagyok ennyire optimista, ugyanis maga a szabályozás már nem EU-s hatáskörbe tartozik. Azaz a bíróság nem fogja azt megmondani, hogy mi alapján kell a magyar államnak eldöntenie, hogy kinek engedélyezi a nemváltást és kinek nem. Ma Európában (és azon belül az Európai Unióban is) szinte ahány ország annyiféle szabályozás fordul elő. Vannak országok, ahol önrendelkezési alapon működik ez, vagyis nem kér semmit az adott állam, hanem egy kérvény alapján kiállítja az új papírokat, aztán van, ahol kérik azokat a szakvéleményeket melyeket említettem írásom elején, és olyan is van, ahol sterilizációs műtéthez kötik ezt folyamatot. És van, ahol egyszerűen betiltják (ellehetetlenítik).

Ha az olvasók közül azt valaki meg tudja nekem írni emailben, hogy miért probléma a magyar kormánynak (és az ő narratívájukat fújó kétmillió embernek), hogy majdnem tízmillió emberből mondjuk évente megváltoztatná a nemét és nevét húsz-harminc ember, azok között értékes ajándékokat fogok kisorsolni! Számomra ez teljesen érthetetlen, ha csak nem vesszük figyelembe a gusztustalan politikai érdekeket, amivel nagyjából kettő millió megvezetett és hazugságokkal elárasztott szavazót meg lehetett nyerni és ezt a tábort egyben tartani. Mivel a pontos szabályozás már országonként eltérő, és nemzeti hatáskörben van, ezért nekem nincsenek olyan illúzióim, hogy a magyar kormány megijedne az n+1-ik kötelezettségszegési eljárástól, és kelletlenül ugyan, de foglalkozna ezzel a kérdéssel.

Ha így is lenne, akkor olyan szabályozást hozna létre, hogy a „fal adja a másikat”, azaz ne legyen senkinek kedve végig menni azon procedúrán csak azért, hogy új iratai legyenek. Érthetetlen és felfoghatatlan számomra az emberi gonoszság ilyen mértékű elhatalmasodása.

Végezetül, mivel az Orbán kormány egyik jelentős politikai szörnyszülöttje ez az egész „antigenderezés”, ne legyen kétségünk, hogy a 2026-os választások előtt bárki ebből a kormányból úgy döntene, hogy ezt a politikai terméket feladva szembe megy a kétmillió szavazójával. Február 22-én a kormányfő bejelentette, hogy hiába mennek a perek Luxemburgban és Strasbourgban, beleírják az Alkotmányba, hogy férfi van és nő, valamint idén már nem engedélyezik a PRIDE-ot sem. Sötét jövő áll előttünk, ez az ország már nem a hazám.