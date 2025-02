Donald Trump nemzetbiztonsági tanácsadója: Zelenszkij lemondása esetén sem lehet NATO-tag Ukrajna

Ukrajna;Egyesült Államok;NATO-csatlakozás;Volodimir Zelenszkij;

2025-02-24 22:38:00 CET

Ukrajna NATO-tagságának kérdése nem kerül vissza a tárgyalóasztalra az ukrán elnök ajánlata nyomán sem – jelentette ki Mike Waltz, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója hétfőn, reagálva Volodimir Zelenszkij felvetésére, amelyben lemondását is kilátásba helyezte az ukrán NATO-tagságért cserében.

Waltz a Fox News hírtelevíziónak adott újabb interjúban úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok nem tud elképzelni egy ukrán NATO-belépést, ami azonnal kötelezettséget róna az amerikai hadseregre, és a katonai szervezet 5-ös cikkelye értelmében amerikai csapatoknak is közvetlen módon kellene katonai védelmet biztosítaniuk Ukrajnának.

Az elnöki nemzetbiztonsági tanácsadó beszámolt arról is, hogy az egyeztetések hétfőn is tartanak az Egyesült Államok és Ukrajna között a jövőbeli gazdasági partnerségi megállapodásról. Megjegyezte, az amerikai fél azt várja az ukránoktól, hogy felismerjék a lehetőséget, ami az Egyesült Államokkal közös befektetésben rejlik Ukrajna gazdaságába és jövőjébe. Megismételte azt is, hogy a gazdasági partnerség révén Ukrajna is komoly bevételekhez jutna, miközben az Egyesült Államok is viszontlátná azt a pénzt, amelyet az amerikai adófizetők pénzéből bocsátott rendelkezésre Ukrajna megsegítéséhez.

Az amerikai-orosz kapcsolatok rendezésében az egyik első fontos lépésnek nevezte a nagykövetségek működésének helyreállítását. Hozzátette: elnöki csúcstalálkozóról egyelőre nincsenek konkrétumok, de az ő szintjén és alacsonyabb szinten zajlik a párbeszéd és vita arról, hogy miként lépjenek előre, nemcsak az ukrajnai tűzszünet elérése felé, de szélesebb értelemben az amerikai-orosz kapcsolatokat tekintve is.

„Ha ez kell Ukrajna békéjéhez, boldogan lemondok. Kész vagyok felállni ebből a székből Ukrajna NATO-tagságáért is” – jelentette be vasárnap az ukrán elnök, hogy hajlandó lemondani ha ez a feltétele annak, hogy véget érjen az agresszor Oroszország elleni háború, illetve annak, hogy Ukrajna csatlakozhasson a NATO-hoz.

A politikus az Ukrajna 2025 nevű kijevi fórumon kapott egy kérdést erről abban a vitában, amely a legitimitása körül forog. Mint ismert, Zelenszkijt 2019-ben választották meg elnöknek, mandátuma pedig 2024-ben lejárt, az ukrán törvények azonban hadiállapot idején nem teszik lehetővé elnökválasztás kiírását. Oroszország emiatt megkérdőjelezi a legitimitását is, a Putyin-rezsim szólamaival összhangban pedig Trumpi nemrég érezhető ingerültséggel diktátornak nevezte az ukrán kollégáját.