Volodimir Zelenszkij: Boldogan lemondok, ha ez kell a békéhez vagy Ukrajna NATO-tagságához

lemondás;Ukrajna;NATO-tagság;Volodimir Zelenszkij;

2025-02-23 17:34:00 CET

Ha ez kell Ukrajna békéjéhez, boldogan lemondok. Kész vagyok felállni ebből a székből Ukrajna NATO-tagságáért is – jelentette be vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy hajlandó lemondani ha ez a feltétele annak, hogy véget érjen az agresszor Oroszország elleni háború, illetve annak, hogy Ukrajna csatlakozhasson a NATO-hoz. A politikus az Ukrajna 2025 nevű kijevi fórumon beszélt kapott egy kérdést erről abban a vitában, amely a legitimitása körül forog. Mint ismert, Volodimir Zelenszkijt 2019-ben választották meg elnöknek. Mandátuma 2024-ben lejárt, az ukrán törvények azonban hadiállapot idején nem teszik lehetővé elnökválasztás kiírását. Oroszország emiatt megkérdőjelezi a legitimitását is, a Putyin-rezsim szólamaival összhangban pedig Donald Trump amerikai elnök nemrég érezhető ingerültséggel diktátornak nevezte az ukrán kollégáját.

A trumpi ingerültség oka az, Volodimir Zelenszkij elsőre visszadobta azt az amerikai ajánlatot, amely szerint az Egyesült Államok 500 milliárd dollár értékben ritkaföldfémet kap Ukrajnától a kelet-európai ország támogatásáért. Ma a kijevi fórumon az ukrán elnök már arról beszélt, hogy sikerült előrelépést elérni, reménykedik egy fair szerződésben. Korábban az amerikaiak is mondták, hogy Ukrajnában elnökválasztást kellene tartani.

Ami a NATO-csatlakozását illeti, Volodimir Zelenszkij azt mondta, ez lenne a „legolcsóbb” megoldás, valószínű azonban, hogy semmi nem lesz belőle, Vlagyimir Putyin orosz elnök ugyanis élesen ellenzi, hogy Ukrajna valaha az észak-atlanti szervezet tagjává váljon.

Hétfőn, 2025. február 24-én lesz három éve, hogy Vlagyimir Putyin parancsára az orosz hadsereg lerohanta Ukrajnát.