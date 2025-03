Pintér Sándor magánrepülőzése több mint 34 millióba került, Lantos Csaba és kísérői fejenként 640 ezer forintért töltöttek el egy éjszakát Bakuban

Pintér Sándor;Gulyás Gergely;magángép;hivatalos út;Bóka János;

2025-02-25 09:19:00 CET

Pintér Sándor belügyminiszter használt legtöbbször magángépet a kormány tagjai közül, a tárcavezető 2022 májusa óta 22-szer volt külföldön, ebből hétszer „nem kereskedelmi járattal” utazott – tudta meg a 444.

A portál azt követően küldött több minisztériumnak is közérdekű adatigénylést – a kezdődátum az új kormány vagy a miniszter hivatalba lépése volt –, hogy kiderült: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a hivatalos útjain rendre felső kategóriás szállodákban száll meg, és előfordult olyan is, hogy éjszakánként 1,7 millióba kerülő hotelszobát béreltek számára.

A 444 most azt írja,

Pintér Sándor magánrepülőzése összesen 34,2 millióba került, és ennek csaknem a felét elvitték a brüsszeli utak.

Prágába, Luxembourgba és Brüsszelbe kétszer-kétszer utazott, Budvába egyszer repült a belügyminiszter. Pintér kormányzati géppel is hétszer utazott, egyszer ment kereskedelmi járattal. A fennmaradó, közeli külföldi utakra – valószínűleg – autóval ment. Jellemzően egy nap alatt megfordult, a ciklus kezdete óta hétszer szállt meg külföldön. A Belügyminisztérium (BM) két esetben fizetett neki szállást, az egyik luxembourgi útján 380 eurót, a brüsszeli után pedig 400-at. A portál szerint az elküldött lista alapján ezek tavalyi foglalások lehettek. Pintér a napidíját nem vette fel egyszer sem. A tárcavezetőt kísérő delegációk után összesen 1080 euró szállásköltséget fizettek ki, ám azt nem közölték, hogy a minisztert hány fő kísérte el.

A 444 megjegyzi, Pintér Sándor szállásköltségei jócskán meghaladják azt a keretet, amennyiért megszállhatna. A vonatkozó BM utasítás szerint ugyanis a belügyminiszter kerete Európában 220 euró/éj, míg a kíséretének 150 euró/éj áron bérelhető szállás. Az utasítás szerint a szállásköltség eddig a keretig finanszírozható, „attól eltérni kizárólag a gazdasági helyettes államtitkár engedélyével lehet.”

Bóka János EU-ügyekért felelős miniszternél magasabb a keret – 450 euró/éj –, de még ott sem mindig sikerül tartani. Bóka 2023. augusztus 1-től (minisztersége kezdetétől) 79-szer volt külföldi kiküldetésen, amelyből 51 volt nem egynapos, szállást igénylő út. Összesen 6,4 millió forintot fizettek ki szállodai szobákra. Előfordultak 70-90 ezres szállásköltségek, a többség viszont a 100-150 ezres sávba esett, 410-es euró árfolyammal számolva ezek bőven a meghatározott napidíjon belül maradtak. Tavaly viszont többször is megszaladtak a költségek,

szeptember 17-19 között Strasbourgban részt vett az Európai Parlament plenáris ülésén. Szállásköltsége első éjszaka 501 233 forint, a második éjszaka 200 835 forint volt (összesen 702 ezer). Öt fős minisztériumi delegáció tartott vele, melynek szállásköltsége 2 160 259 forint volt.

október 7-10 között szintén Strasbourgba utazott, ahol részt vett az Európai Parlament ülésén. Szállásköltsége az első éjszaka 226 120 forint, második és harmadik éjszaka 385 185 forint volt (összesen 996 ezer). Hat fős minisztériumi delegáció tartott vele, amelynek szállásköltsége 4 millió forint volt.

október 14-16 között Luxembourgba utazott az Általános Ügyek Tanácsa ülésére, majd Brüsszelben részt vett egy elnökségi programhoz kapcsolódó fogadáson. Szállásköltsége Luxembourgban 215 ezer volt (egy éjszakát maradt). Brüsszelben neki nem kellett fizetni, a 9 fős minisztériumi delegáció szállásköltsége Luxembourgban 1,4 millió, Brüsszelben 1,2 millió forint volt.

november 18-21 között Brüsszelbe utazott, szintén az Általános Ügyek Tanácsa ülésére. Szállásköltsége első éjszaka 328 765, második éjszaka 239 784, harmadik éjszaka 340 824 forint volt (összesen 909 ezer). A nyolc fős minisztériumi delegáció után 2,1 milliót fizettek.

november 25-27 között is Strasbourgba ment, az Európai Parlament plenáris ülésére. A szállásköltség éjszakánként 256 533 forint (összesen 769 ezer) volt. Az öt fős minisztériumi delegációnak 3,9 milliót fizettek ki.

A 444 kiemeli, Strasbourgban a következő plenáris ülésre 250 ezer forintból ki lehetne venni az egyik belvárosi, ötcsillagos szállodában a „Le Petit Prince” elnevezésű szobát is, Queen méretű ággyal, ha most kellene lefoglalni. Brüsszelben pedig most március 10-11 között 328 ezerért a Delux szobát lehet lefoglalni a központban lévő ötcsillagos szállodában, ha azt választjuk, hogy lemondható legyen.

Az utazásai során Bóka egyszer használt magángépet, mikor december közepén szintén Brüsszelbe utazott az Általános Ügyek Tanácsa ülésére, ez kerekítve 9,7 millióba került. Az összes többi útja kijött 17,7 millióból. Az összesen 1,2 milliós költségtérítést felvette. A delegációi elszállásolása 23,5 millióba került.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter meglepően visszafogott volt, például 2024. júniusában 49 ezerért foglaltak neki szállást, mikor egy luxembourgi tanácsülésre ment (10 nappal később Bóka Jánosnak már 150 ezer forintba került a szállása ugyanabban a városban). Tuzson 2023. augusztusa óta 16-szor volt külföldön, ebből 12-szer kellett szállást biztosítani számára. Az összköltség valamivel több, mint 1 millió forint volt. A minisztérium szabályzata szerint Tuzson egy éjszakára maximum 400 euróért szállhat meg. Napidíjként 1460 eurót, mostani árfolyamon számolva 586 ezret vett fel.

Gulyás Gergely minisztériumából érdekesen megfogalmazott válasz érkezett, eszerint a miniszter hivatalba lépése óta „26 alkalommal volt hivatalos úton külföldön, ezen kívül 8 alkalommal látogatott határon túli magyarlakta területre”. 10 egynapos utat tett. Gulyás Gergely szállásköltsége összesen 4,2 millió forint volt, a delegációit 7,6 millióért szállásolták el. Azt nem részletezték, hogy egyes utakra hányan kísérték el. A Miniszterelnökségnél nincs belső szabályzat arról, hogy mennyi lehet a szállásköltség. A hvg.hu szemléje szerint a miniszter magánrepülővel egyszer utazott, akkor Berlint és Bécset is útba ejtette, az útiköltség 1,8 millió forint volt. Legdrágább utazása dubaji kitérővel Ausztráliába vezetett, 2023 őszén Novák Katalinnal és Balogh Zoltánnal együtt látogatott el az országba, szállásköltsége nem volt, az utazása azonban 6,7 millió forintba került.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter ötször lépte túl a számára meghatározott 400 eurós szálláskeretet, ezt „külön indoklás alapján” engedélyezheti a közigazgatási államtitkár.

A legdrágább útja Bakuba, az ENSZ klímakonferenciájára vezetett, ahol neki és két kísérőjének is fejenként 640 ezer forintba került egy éjszaka.

Nagy István agrárminiszer Afrikában költött közel ugyanennyit szállásra, tavaly márciusban Nairobiba, Kampalába és N’Djamenaba utazott bilaterális egyeztetésre,

a három éjszakára összesen 1,5 millió forint volt a szállásköltsége, két fős delegációja után pedig 1,9 millió kellett fizetni.

Brüsszelben háromszor járt, egyszer 70, egyszer pedig 75 ezer forintért kapott szobát, 2023 novemberében azonban ennél jóval drágább, 240 ezer forintos szálláshelyen töltötte az éjszakát.

A külügyminisztérium és a honvédelmi tárca nem válaszolt érdemben a 444 kérdéseire, Rogán Antal nem utazott külföldre, az Orbán Viktor utazásaival kapcsolatos számokra pedig még vár a portál.