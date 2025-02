Rákosrendező: Karácsony Gergely az Európai Fejlesztési Bankot is bevonná a projekt finanszírozásába

Karácsony Gergely;finanszírozás;Rákosrendező;Európai Fejlesztési Bank;

2025-02-25 10:35:00 CET

Egyelőre még nem vagyunk birtokon belül Rákosrendezőn, ezért arra várunk, hogy érvényesíthessük a jogainkat – közölte a főpolgármester a Klubrádió Esti gyors című műsorában.

Karácsony Gergely jelezte: a jövő héten az Európai Fejlesztési Bank vezérigazgatójával tárgyal arról, miként tudnák támogatni a projekt finanszírozását. Hozzátette, hogy Luxemburgban egy fórumon képviseli majd a város érdekeit, és ezzel a projekttel érkezik, ráadásul a legmagasabb szinten kapott időpontot – mondta a főpolgármester.

Hangsúlyozta, hogy komolyan veszik a rákosrendezői terület fejlesztését, és amint lehetőség nyílik, elvégzik a szükséges hulladékkezelési munkálatokat. Emellett szeretnének megállapodásra jutni a kormánnyal, amelynek teljesítenie kellene a szerződésben vállalt kötelezettségeit, illetve közösen ütemeznék a vasúti fejlesztéseket, amelyek nélkül a projekt megvalósítása nehézségekbe ütközhetne.

Kitért arra is, hogy európai nagyvárosok – Párizs, Róma, Amszterdam és Varsó – polgármestereivel együtt javaslatot nyújtottak be az Európai Bizottság lakhatási biztosának, amelyben uniós támogatást kérnek a lakhatási válság megoldására. Nem feltétlenül pénzügyi segítséget igényelnek, bár fejlesztési forrásokra is szükség van, ez azonban akár hitelekkel vagy szabályozás módosításával is megvalósítható – fejtette ki Karácsony Gergely.