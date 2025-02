Rákosrendező: Budapest a szennyező fizet elv alapján az állammal fizettetné meg kármentesítés és részben a hulladékszállítás költségét

Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;Fővárosi Közgyűlés;kármentesítés;hulladékszállítás;Rákosrendező;előterjesztés;szolidaritási adó;

2025-02-19 15:09:00 CET

Bár még nem írták alá az adásvételi szerződést, a Fővárosi Közgyűlés újra tárgyalja Rákosrendező ügyét. Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője közös előterjesztésben tesznek javaslatot a főváros előtt álló feladatok elvégzésére.

Az első feladatok közé tartozik a területhasználatról szóló megállapodás elkészítése. Erre a szerződés iránymutatása szerint 60 napja van a feleknek. Ennek keretében kell nyilatkoznia a MÁV-nak arról, hogy milyen területek szükségesek a vasútüzemeltetéshez, a magyar államnak pedig a területen fennálló bérleti szerződésekről.

A második szakasz a hulladékelszállítást és a kármentesítést foglalja magába. A főváros haladéktalanul hozzá szeretne látni a hulladékszállításnak.

Az ismeretlen tulajdonú háztartási hulladékot elviszi a fővárosi önkormányzat, a fennmaradó rész esetében a hulladéktörvényben rögzített szennyező elve alapján az állam feladata a hulladék elszállítása, de legalábbis a munka költségének megfizetése

– ismertette a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésén szereplő előterjesztést szokásos mai sajtótájékoztatóján Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. Mint mondta: rengetegen jelentkeztek önkéntesnek a szemétszállításra, amit a főváros örömmel el is fogad és a szükséges biztonsági előírások mellett igénybe is vesz majd. A következő feladat a kármentesítés, amelyhez előbb fel kell mérni a talaj szennyezettségét. A 85 hektáros terület adásvételi szerződése szerint a kármentesítésről külön megállapodást kötnek a felek.

A főváros álláspontja szerint a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szennyező tartozik ezért anyagi felelősséggel.

Kiss Ambrus szerint a kármentesítés esetleges elhúzódása nem lassítja az ingatlanfejlesztést, mivel az építkezés elejére elegendő ezt elvégezni.

A Fővárosi Közgyűlés júniusi ülésére elkészül a nyílt, nemzetközi tervpályázat kiírására vonatkozó előterjesztés, amelynek célja a terület úgynevezett master plan-jének elkészítése, amelyben meghatározzák a legfontosabb beépítési elveket, a szükséges közlekedési, közműberuházásokat, zöldterületi fejlesztéseket. A műszaki tartalmat a korábban kidolgozott koncepciótervek alapján határozzák meg. A tervpályázat dokumentációját a területet megvásárló Budapesti Közművek Zrt-n belül létrehozandó Rákosrendező Projektiroda állítja össze.

A tervpályázattal együtt kell meghatározni a projekt megvalósulásához szükséges állami fejlesztési feladatokat, illetve az építési és finanszírozási jogszabályi környezet módosításának elemeit. Azt már előzetesen rögzítené a városvezetés, hogy 90 méternél magasabb épületet nem lehet felhúzni a területen. A feladat komplexitására tekintettel, bár a főváros örömmel veszi a miniszteri biztos kinevezését az ügyben, de kezdeményezik a több éve tetszhalott állapotban leledző Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának összehívását is. Mindezzel együtt a főváros továbbra sem ismeri a Stockton Zrt. szándékait, a városvezetés semmiféle jelzést nem kapott arról, hogy lemondanak vagy sem az elővásárlási jogukról.

A Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésén visszatérő témaként ismét napirendre kerül a szolidaritási hozzájárulás, illetve a fővárosi önkormányzat idei költségvetése. Sára Botond budapesti főispán ugyanis ígéretéhez híven megküldte törvényességi felhívását a városvezetésnek, amelyben némi egyszerűsítéssel azt kéri a fővárostól, hogy módosítsa a 2025-ös költségvetését és fizessen 51 milliárd forinttal több szolidaritási hozzájárulást a tervezettnél. A városvezetés a korábban ismertetett elvek alapján – a teljes 89 milliárd forint kifizetése nettó befizetővé tenné Budapestet, ami már veszélyezteti a város működését – a kérés visszautasítását indítványozza a Fővárosi Közgyűlésnek. A Népszava kérdésére válaszolva Kiss Ambrus azt is elmondta,

hogy nem tart attól, hogy a városvezetői kérést ne támogatná az ellenzéki többség, hiszen korábban megszavazták az ugyanezen elvekre épülő idei költségvetést is.

A februári ülésen rendhagyó módon egy „helyreállító-csomagot” is megtárgyalnak, amelybe mindazon előterjesztések bekerültek, amelyek a múltkor nem kaptak támogatást a Tisza párt - cégvezetői pályázatok miatti - bojkottjának következményeként. Így újra szavaznak a rezsitámogatásról és a BKV tervezett hitelfelvételéről is. Döntenek továbbá a Radnóti és a Katona József Színház főigazgatói pályázatairól, a szippantások cégeket érintő díjemeléséről, valamint egy lakótelepi zöldfelületi pályázatokról is.

Az aluljárókban betiltott helyben sütésről kialakult polémiát tisztázandó Kiss Ambrus a Népszavának azt mondta, hogy nem történt rendeletmódosítás. A tiltás tehát nem általános, de ahhoz, hogy az aluljárók helyzetét és az ott kialakult állapotokat rendezni tudják, mindenképpen szükség van bizonyos szigorításokra. Az aluljárókban kialakított üzlethelyiségek és pavilonok közmű kiépítettsége és kialakítása ugyanis a legtöbb esetben nem alkalmas a helyben sütésre. Az aluljárókat megüli a füst, sütés szaga, a használt olaj sok esetben a csatornában köt ki, a légcsatornákban lecsapódó zsír növeli a tűzesetek kockázatát.

Ezzel együtt minden üzlethelyiség, illetve pavilon esetében egyedi elbírálás alapján döntenek, de a főigazgató bízik benne, hogy a döntéshozók következetesek lesznek és nem kötnek helyben sütéssel járó tevékenységet végzőkkel bérleti szerződést.

Eddig a Nyugati pályaudvar, a Göncz Árpád Városközpont, valamint a Boráros téri aluljárók esetében lejárt szerződések esetében jártak el így. Az elbírálás az aluljárókban lévő üzlethelyiségek és pavilonok bérleti szerződéseinek, illetve közterület használatra vonatkozó hatósági szerződéseinek lejártához, illetve megújításához igazodik.