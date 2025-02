Ferenc pápa jól pihent éjszaka, folytatódik a kezelése

egyház;Vatikán;Ferenc pápa;

2025-02-25 12:35:00 CET

.„Ferenc pápa jól pihent az éjszaka folyamán” – közölte a Szentszék sajtóirodája legfrissebb jelentésében a Vatican News cikke szerint.

A pihentető éjszaka után a Szentatya felkelt, és folytatta napi terápiáját. Állapota a tegnapihoz hasonló, a következő orvosi közleményre pedig az esti órákban lehet számítani. A pápát a római Gemelli kórházában kezelik hörghurut és kétoldali tüdőgyulladás miatt. Néhány napja veseelégtelenség is fellépett nála, de ez az orvosok szerint jelenleg kontroll alatt áll. A szakemberek továbbra is „óvatosak” prognózissal „a klinikai kép összetettsége” miatt.

Mindemellett a pápa folytatta munkáját: ismét felhívta a gázai Szent Család-plébánia lelkipásztorát, hogy kifejezze atyai közelségét az ott élők iránt. A hírek szerint a plébánia közössége videóüzenetet küldött neki, amelyért a Szentatya telefonhívása során köszönetet mondott. Emellett kifejezte háláját „Isten egész népének, amely ezekben a napokban imádságban egyesült egészségéért.”

Az AP hírügynökség arról is beszámolt, hogy az egyházfő elég jól érezte magát ahhoz, hogy találkozzon a vatikáni államtitkárral és annak helyettesével, jóváhagyjon új szentté avatási rendeleteket, továbbá hivatalos ülést hívjon össze az avatások időpontjának meghatározására. Emellett öt személy boldoggá avatásáról és kettő szentté avatásáról döntött. A hétfőn lezajlott audiencia azt jelzi, hogy a Vatikánban továbbra is zajlik az élet, noha a pápa kórházban tartózkodik, és az orvosok továbbra is bizonytalannak ítélik az állapotát. A Reuters egyik szentszéki forrása közölte, hogy a pápa normálisan étkezik, miközben folytatódik a kezelése.

Bár a pápa továbbra is kritikus állapotban van, a Szentszék hétfőn azt közölte, hogy enyhe javulás tapasztalható.

A kétoldali tüdőgyulladás súlyos fertőzés, amely gyulladást és hegesedést okozhat, megnehezítve ezzel a légzést. A Vatikán szerint a pápa fertőzése „összetett”, és több kórokozó együttes jelenléte idézte elő. Hétfő este több ezren gyűltek össze a Szent Péter téren, hogy imádkozzanak a pápa gyógyulásáért.

Ferenc pápa, aki 2013 óta tölti be hivatalát, az elmúlt két évben többször is komolyabb betegséggel küzdött. Különösen hajlamos a tüdőfertőzésekre, mivel fiatal felnőttként mellhártyagyulladáson esett át, és emiatt eltávolították tüdejének egy részét.