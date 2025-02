A márciusi rendkívüli uniós csúcsról egyeztet Orbán Viktorral az Európai Tanács elnöke

Orbán Viktor;Európai Tanács;uniós csúcstalálkozó;António Costa;

2025-02-25 14:17:00 CET

Kedden Budapesten találkozik Orbán Viktor miniszterelnök és az uniós állam- és kormányfők testületének vezetője, António Costa. A március 6-i rendkívüli uniós csúcstalálkozó előkészítése a téma – írta a Telex megkeresésére az Európai Tanács elnökének szóvivői szolgálata.

A tavaszi uniós ülésen az európai védelemről, valamint arról tárgyalnak majd, hogyan járuljanak hozzá a kontinens békéjéhez és Ukrajna hosszú távú biztonságához.

A portál felidézi, António Costa kedden a csúcs előkészítése miatt találkozott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel is, mielőtt Budapestre utazott volna. A varsói egyeztetés után emlékeztetett rá, hogy a februári csúcstalálkozójukon már meghatározták a bizottsági tervekhez a politikai irányelveket, de most ideje, hogy döntéseket hozzanak. A másik céljuk szerinte az lesz, hogy megerősítsék Ukrajna helyzetét és fokozzák a támogatást, amit folytatni fognak a békefenntartásnál, az újjáépítésnél és az uniós csatlakozásnál is. Donald Tusk az MTI szerint Costa tervezett budapesti tárgyalásairól azt mondta, meg van győződve, hogy „ezek eredményétől függetlenül az EU valóban egységes lesz” Ukrajna ügyében, és március 6-án „megerősítik Ukrajnát az Oroszországgal szembeni védelemben, Oroszországot pedig gyengébbé teszik”.

Kedden Costa azt is bejelentette, hogy másnapra egy videókonferenciát szervez az Európai Tanács tagjaival. Itt Emmanuel Macron francia elnököt hallgatják meg, aki egyesült államokbeli kollégájával, Donald Trumppal egyeztetett Washingtonban.