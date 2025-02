Lázár János Toroczkai Lászlóval egyeztetett a készpénzhasználat alkotmányos védelméről

készpénz;Lázár János;Toroczkai László;Mi Hazánk Mozgalom;

2025-02-25 14:41:00 CET

Ma Toroczkai Lászlóval egyeztettem a Mi Hazánk parlamenti javaslatáról, amely Magyarországon a készpénz használatának jogát alkotmányos alapjoggá tenné – írta egy kedd délutáni Facebook-bejegyzésben az építési és közlekedési miniszter. Lázár János jelezte, hogy számos kérdésben nem értettek egyet, és továbbra is maradtak vitás pontok, ám a legfontosabb kérdésben megegyeztek. Ez pedig az, hogy Magyarországon a készpénzhasználat joga személyes szabadságjog kell legyen, ami garantálja az emberek védelmét a nagy pénzügyi hálózatokkal és bankokkal szemben.

Nem ez volt az első tárgyalási kör: Lázár János már tavaly márciusban is találkozott Toroczkai Lászlóval, hogy egyeztessenek ebben a kérdésben. Orbán Viktor szombati évértékelő beszédében jelentette be, hogy az Orbán-kormány támogatja a készpénzhasználat alkotmányos jogként való elismerését, és felkérte az építési és közlekedési minisztert a szükséges javaslat kidolgozására. Lázár János most egy nagy-Magyarország térkép elé állt ki Toroczkai Lászlóval a közös fénykép kedvéért. Nem világos, ez azt jelenti-e, hogy az Orbán kormány a szomszéd országokban is alkotmányba akarja-e foglalni a készpénzhasználat lehetőségét.

A készpénzhasználat alkotmányba foglalásával – fűzhetjük hozzá – a Fidesz nyilván hízelegni próbál a Mi Hazánk Mozgalomnak, arra készülve, hogy esetleg elveszíti a kétharmados vagy akár az abszolút többségét a 2026-os parlamenti választáson. Ez lehet az oka annak is, hogy Orbán Viktor hétfőn a parlamenti beszédében kvázi megdicsérte Toroczkai László pártját, mondván, az egyedüli ellenzéki párt, amelyik nem áll perben Magyarországgal.