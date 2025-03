„Ez a fickó a gonosz megtestesítője” - Egy ismert tévéműsorban is szerepelt az a magyar férfi, akit egy miami kettős gyilkossággal gyanúsítanak

rendőrség;gyilkosság;Egyesült Államok;elfogás;

2025-02-25 17:37:00 CET

Az Észbontók című televíziós műsor negyedik évadában, öt évvel ezelőtt szerepelt az a magyar férfi, akit immár nemcsak kettős gyilkossággal, hanem sorozatgyilkossággal vádol a floridai bíróság – értesült a Blikk. A miami rendőrség külön nyomozócsoportot állított fel, mert azt feltételezik, hogy Zsólyomi Zsoltnak több áldozata is lehetett, és további személyeket is megkörnyékezhetett, akik csak a rendőrök közbelépésének köszönhetik az életüket. A 26 éves pándi férfira halálbüntetés várhat az Egyesült Államokban.

Mint arról korábban mi is hírt adtunk, a feltételezett elkövető 2024. november 21-én, a Miami Beach-i Pennsylvania Avenue-n, saját lakásában végzett egy idős férfival. A második gyilkosság, amellyel a gyanúsított összefüggésbe hozható, idén januárban történt Miamiban. Egy útkereszteződésben egy autó villanyoszlopnak csapódott, a járműben pedig egy 71 éves férfi holttestét találták meg. A nyomozók szerint őt is Zsólyomi Zsolt ölhette meg.

„Szinte leestünk a székről, amikor megláttuk a hírekben, hogy mivel gyanúsítják az Egyesült Államokban. Úgy tűnt, egy légynek sem tudna ártani, először el sem akartuk hinni, hogy mivel vádolják” – mondta a Blikknek az egyik stábtag.

A férfi három éve költözött ki az Egyesült Államokba a Pest vármegyei Pándról. A magyar rendőrség három érvényes körözést is kiadott ellene: Szarvason csalás, Pest vármegyében garázdaság miatt keresték, továbbá egy lopás miatt kiszabott szabadságvesztését sem kezdte meg. Körözése jelenleg is szerepel a rendőrség hivatalos honlapján. Érvényes vízummal lépett be az Egyesült Államokba, amelyet csak a gyilkosságok elkövetése után vont vissza a bevándorlási hivatal.

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a gyanúsított rendszeresen felkereste azokat a bárokat, ahol idős, meleg férfiak fiatal férfiak társaságát keresték – árulta el Wayne Jones, a Miami Beach-i nyomozócsoport vezetője. A speciális egységben DNS-nyomok, kamerafelvételek, tanúvallomások és SMS-üzenetek alapján rekonstruálták, hogy a magyar férfinak két idősebb helyi áldozata is volt. Szerelmet színlelve kifosztotta őket, emellett bántalmazásra is utalnak a nyomok. Miután úgy érezte, egyre nagyobb veszélybe kerül, megfojtotta mindkét áldozatát: az egyiket a saját fürdőkádjában, a másikat egy autóban, a biztonsági övvel. „Ez a fickó az egyik legridegebb bűnöző, akit valaha láttam, a gonosz megtestesítője” – nyilatkozta Jones. Hozzátette, Zsólyomi Zsolt vadászott áldozataira, kifosztotta őket, majd végzett velük. Pszichológiai profilja alapján semmi sem állította volna meg, ha nem fogják el, így a rendőrség több ember életét is megmenthette. Ugyanakkor nem zárják ki, hogy további áldozatok is lehetnek, ezért külön telefonszámot hoztak létre, amelyen azok jelentkezhetnek, akik ismerték a férfit.

A férfit tavaly nyáron már egyszer elfogta a floridai rendőrség egy kisebb rablás miatt, ám akkor még szabadon engedték. Bár a magyar hatóságok élő körözést adtak ki ellene, ezek nem szerepeltek a nemzetközi körözési rendszerben, így az amerikai hatóságok nem értesítették a magyar rendőrséget az esetről.

Ezt követően Thomas Kray álnéven ismét áldozatokat keresett, és két idős férfit hálózott be. Egyiküket november végén, a másikat januárban gyilkolta meg. A hátrahagyott nyomok alapján a rendőrök már ekkor gyanították, hogy köze lehet a gyilkosságokhoz, ezért a nyomozásba bevonták a bevándorlási hivatalt is. Végül február közepén sikerült elfogniuk Zsólyomi Zsoltot.