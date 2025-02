A nagy metróhazugság

Tarlós István;hazugság;Bolla Tibor;metrófelújítás;

Tarlós István főpolgármester az M3-as metró első felújított szerelvényének átadásakor felvetette, hogy keres nekem egy pszichiátert. Erősen felbosszantottam. Elsőként kezdtem el arról írni, hogy az orosz Metrowagonmash cég nem a kivitt régi szovjet metrókocsikat újította fel, hanem részben újakat gyártott, részben a raktárakban porosodó, eladhatatlan példányokat sózta rá a fővárosi önkormányzatra. Jó trükk volt. A nagy politikai alku szerint az orosz cégnek kellett megkapnia a 67 milliárd forintos szerződést, márpedig egy új szerelvények vásárlására kiírt nyílt nemzetközi tenderen esélye sem lett volna. Csaknem ennyiért korszerű, klímás metrót vehetett volna Budapest.

A silány minőségű orosz metrókocsik beszerzése valójában azelőtt eldőlt, hogy a tendert kiírták. Az orosz lobbista Kocsis István vezette BKV már 2011-ben felvette a kapcsolatot az orosz céggel. Szijjártó Péter Moszkvában tárgyalt az üzletről. 2013-ban Bolla Tibor, a BKV (akkori és mai) vezérigazgatója és Szeneczey Balázs, Tarlós helyettese gyárlátogatásra ment Moszkvába. Tarlós új szerelvények vásárlása helyett hirtelen a régiek felújítását kezdte követelni a kormánytól. A BKV még abban az évben megbízta az első Orbán-kormány volt államtitkárának ügyvédi irodáját az oroszokkal kötendő szerződés előkészítésével. 2014-ben kiírták a tendert, amelyről Bolla 2022-ben elismerte, ők határozták meg a – több szempontból versenyszűkítő – feltételrendszerét. Nem kis meglepetésre az oroszok mellett mások is beneveztek, de a BKV addig aprította a pályázókat, míg csak ők maradtak. A kizárt észtek pereltek, az eljárásban az orosz céget és a BKV-t is Illés Géza Márton képviselte, aki később a vállalkozói szerződést is ellenjegyezte. Illés akkoriban Tombor András ügyvédjeként volt ismert, Tombor pedig az Orbán Viktor körébe tartozó Habony Árpád és Rogán Antal bizalmasának számított. A kormány később sem szállt ki. A nagy rozsdabotrány után elrendelt vizsgálat 18 sorozathibára derített fényt, de a közbeszerzés körül mindent rendben talált. Igaz, a jelentés jogi részét aláíró Gór Csaba később Fidesz-jelölt volt a választásokon. 2020-ban felmerült, hogy „átveszik” a BKV Metrowagonmashsal szembeni több milliárdos kötbérkövetelését. Nem tették, az oroszok azóta se fizettek. A magyar kormány pedig rendre kiharcolja a katonai járműveket is gyártó orosz cég mentességét az uniós szankciók alól.

A csalás már az első „felújított” szerelvény leszállításakor kibukott: lerítt róluk, hogy újak. Azt akkor sem tagadta a BKV, hogy új az elektronika, a motor, a fékek, a kerekek, a belső kialakítás, de a kocsiszekrényekről szentül állították, hogy a régiek felújított változatai. Bolla és Tarlós felváltva ismételgette a felújítás hazugságát. S most hirtelen Bolla Tibor előbújt és beismerte, hogy lassan egy évtizede hazudnak a metróról. A kocsiszekrényeket is teljes egészében újragyártották. Senki nem borult ki. Már annyit hazudtak nekünk, éjjel, nappal, minden hullámhosszon, hogy 67 milliárd forintnyi csalás lepereg rólunk.