Döntött a Fővárosi Közgyűlés: A többség megszavazta a Rákosrendezőre és az Óbudai Gázgyárra vonatkozó javaslatokat

2025-02-26 21:31:00 CET

A Margit-híd kőkeresztjeinek lassan rutinná váló letörésének megakadályozására szólította fel a városvezetést a Fidesz, majd rákanyarodhatott a szintén kormánypárti előterjesztésként tárgyalt USAID kérdésre. Az Orbán-kormány narratíváját elismételve Szepesfalvy Anna azt ecsetelte, hogy sok támogatott szervezet nem csupán jótékony vagy fejlesztési célokra használta a USAID-től kapott pénzt. A tisztánlátás érdekében azt kérik Karácsony Gergelytől, hogy készítsen írásbeli beszámolót arról, hogy 2019 novemberétől milyen USAID által támogatott szervezetekkel alakított ki „bármilyen jellegű jogviszonyt”.

"Szepesfalvy sokat sejtetően azt mondta: „Aki nem támogatja, az amellett tesz hitet, hogy idegen országokat kell szolgálni”. A képviselőnő a Tiszának üzenve azt is kijelentette, hogy tudja „kik nem támogatják majd”. Karácsony erre sorolni kezdte, ki is kapta a nagy összegű támogatásokat:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, MTA, Corvinus, ELTE, a sorban sokkal később lejjebb szerepel a CEU, amivel a főváros kapcsolatban áll.

Karácsony Gergely menet közben visszavonta Bódis Krisztina kuratóriumi tagnak való jelölésére vonatkozó előterjesztését, indoklásként csak annyit mondott, hogy további egyeztetésre van szükség az ügyben, de nem Bódissal van gondja. Később Ordas Eszter felvetette, hogy mégis szavazzanak róla.

A nap vége felé tárgyalták a Kutyapárt háttérzenés javaslatát, miszerint a budapesti aluljárókban és megállókban szóljon valami kellemes zene. Déri Tibor (DK) részletes lejátszási listát nyújtott be módosítóként Liszt Ferenctől a Daft Punkig, de Baranyi Krisztina ezt nem tudta befogadni, mivel Justin Timberlake-et sehol nem hallgatná szívesen. Ezután komolyabb vizekre eveztek. Baranyi az a ferencvárosi Óvóhely program kiterjesztésére tett javaslatot: krízishelyzetben lévő nők számára biztosítanak védett helyeket. Karácsony fontosnak tartotta az előterjesztést. Kiss Ambrus ismertette a fővárosi áldozatvédelmi fórum eddigi eredményeit.

Baranyi arra is javaslatot tett, hogy a BKV reklámfelületein érzékenyítő kampányok jelenjenek meg, mert az elesettekkel való szolidaritás növelésére nagy szükség lenne. Kiss szerint erre nem ad lehetőséget a jelenlegi reklámszerződés, Baranyi ezt vitatta. A reklámszerződés egyébként néhány hónap múlva teljes egészében terítékre kerül, lévén új pályázatot kell kiírni. Baranyi azt is felvetette, hogy a BKV saját maga értékesítse a reklámfelületeket. Bolla Tibor BKV vezérigazgató a szakbizottsági ülésen azzal hárította, hogy ez nem kivitelezhető, a cégnek ehhez se tudása, se erőforrása.

A szavazásra sem enyhült a feszültség a közgyűlésben. Vitézy és Gulyás is név szerinti szavazást kért a Bódis Krisztát is érintő napirendnél, Karácsony erre visszavonta az egész előterjesztést. Ugyanígy járt el a klímaügynökséggel kapcsolatos javaslattal is.

A Fidesz ugyan nemmel szavazott, de a közgyűlési többség megszavazta a Rákosrendezőre, illetve az Óbudai Gázgyárra vonatkozó javaslatokat.

Elutasították viszont Sára Botond szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó törvényességi felhívását, a főváros nem hajlandó 51 milliárd forinttal többet fizetni.

A közgyűlés megszavazta

a fővárosi rezsitámogatást, a BKV hitelfelvételét, az útfelújítást, a lakótelep zöldítési pályázatot, az állatvédelmi program beindítását, az óvóhely program kiterjesztését, közterületi hibabejelentőt és az USAID szervezetekkel való jogviszonyok felülvizsgálatát.

Nem támogatta viszont a metrózenét, a Mol Bubi kedvezményes használatát és a BKV reklámfelületeire vonatkozó két Baranyi-féle javaslatot.