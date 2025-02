Gulyás Gergely: Sem a keleti, sem a nyugati beavatkozás nem elfogadható, legkésőbb áprilisban döntünk az árstopokról

kormányinfó;

2025-02-27 10:44:00 CET

A TV2 Tények arról kérdezte a minisztert, hogy az áfa-visszatérítés hogyan fog kinézni a gyakorlatban, és miért nem inkább az áfacsökkentés mellett döntött a kabinet. Ha áfát csökkentünk, annak jelentős része a kereskedőknél marad – mondta miniszter. Hozzátette: egy ötszázalékos vagy akár egy öt százalékra történő (22 százalékos) csökkentés is csekély mértékben csökkenti az árakat. Még ha az utóbbit be is vezetnék valamilyen termékre, az a gyakorlati tapasztalat, hogy maximum 10 százalékos, de inkább ennél kisebb árcsökkentés történik. Gulyás állítja, az áfa visszatérítéssel jobban járnak a nyugdíjasok, így több marad náluk, kevesebb a kereskedőknél.

A hatósági árak bevezetésével kapcsolatban azt mondta: az lenne a legjobb, ha elkerülhető lenne, de ha nem, akkor legkésőbb áprilisban döntenek róla. A forint erősödésének hátteréről azt mondta, a gyengülésnek sem volt alapja, spekuláció következménye volt. A magyar gazdaság teljesítménye se nem javult, se nem romlott annyit néhány hónap alatt.

A most kinevezett kormánybiztos jelentése megismerhető lesz a nyilvánosság számára. A sajtó egyik része keleti, másik nyugati beavatkozásról ír, semelyik nem fogadható el. Ha volt bármilyen konszenzusközeli helyzet a rendszerváltás óta, az az, hogy az oroszok kimentek, és nem akarjuk, hogy más bejöjjön – jelentette ki.