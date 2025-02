Már a németek is azt mondták, hogy sok

kormányinfó;

2025-02-27 11:03:00 CET

A kormánypárti Magyar Nemzet azt firtatta, hogy elég lehet-e másfél-hónap „nagytakarítás” a kormánnyal kritikus „hálózatok” ellen, mire a miniszter azt mondja, hogy a „csápokat” Washingtonban nyesegetik le, nekik már csak „szikére” van szükség.

A miniszter jelezte, hogy ami történt, már azoknak a németeknek is sok, akik eddig nem sokat adtak a nemzeti öntudatra, hiszen az amerikaiak 600 civil szervezetet és médiát támogattak, olyanokat is, amelyek fellépteka mostani parlamenti választáson győztes CDU-CSU-val szemben is. Ha a berlini kormány támogatása nem lesz teljes, akkor Brüsszel se fog tudni teljesen Washington helyére lépni.

Arra a kérdésre, van-e elszámolnivalója Karácsony Gergelynek, a tárcavezető azt mondta, neki is el kell árulnia, hogy ezek a szervezetek milyen hatással voltak a fővárosi önkormányzat működésére.

A lap munkatársának elképzelése szerint az Európai Unió úszik az árral szemben a háború kérdésében. A miniszter erre azt mondta, hogy vissza kell térni a józan ész politikájához, de EU az európai önérdeket sem ismeri fel. Bírálta a Green Dealt is, s azzal is vádolta az Uniót, hogy ideológiai kérdéseket hoz be a gazdaságba.