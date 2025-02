Havi 1,2 millióért dolgozott a Megafonnak László András, aki most a USAID magyarországi költéseivel foglalkozik kormánybiztosként

kormánybiztos;megafon;USAID;

2025-02-27 15:16:00 CET

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón jelentette be, hogy Orbán Viktor a Fidesz európai parlamenti képviselőjét, László Andrást nevezte ki a USAID-források magyarországi elköltését vizsgáló kormánybiztosnak. Villámgyorsan ki is derült, hogy ő az a László andrás, aki korábban a kormányzati propagandát terjesztő Megafonnak dolgozott havi 1,2 millió forintért. A miniszter ebben természetesen nem látott problémát.

A bejelentésben a miniszter „a nyugati világ legnagyobb korrupciós botrányának” titulálta az úgynevezett USAID-ügyet, vagyis azt, hogy az amerikai demokrata kormányzat civil szervezeteket támogatott szerte a világon. Ezt egyébként nemcsak a Biden-adminisztráció tette meg, a USAID 1961 óta létezik, nem mellesleg – mint nemrég elsőként felhívtuk a figyelmet– az első Trump-adminisztráció idején támogatta az Orbán-kormány nemzetközi segélyprogramját, a Hungary Helpst is.

Hogy az amerikai támogatások pontosan hogyan merítik ki a korrupció fogalmát, az nem derült ki, Gulyás Gergely mindenesetre úgy véli, László András EP-képviselőségével nem összeférhetetlen a kormánybiztosi szerep. Tőle egy tényfeltáró vizsgálatot várnak, ezért napokon belül az Egyesült Államokba utazik, és találkozik azokkal a szervezetekkel, akik elmondják neki, hogy pontosan kinek, milyen céllal mennyi pénzt adtak milyen elvárásokért. A valóság feltárása a feladata, jogalkotási nem is lehet – magyarázta a miniszter. Amikor a kormányinfón a Telex emlékeztette László András szerepére a Megafonnál, a miniszter megismételte, hogy a fideszes politikusnak megválasztott EP-képviselőként nem ideológiai munkát kell végeznie, hanem tényszerűt.

Az, hogy László András havonta 1,2 millió forintot kapott a Megafon Inkubátorközponttól, még tavaly nyáron derült ki, miután az EP-képviselőknek nyilatkozniuk kellett arról, hogy milyen bevételeik voltak az elmúlt három évben. Azt ugyanakkor a Lakmusz jóvoltából már 2023 szeptembere óta tudni lehet, hogy László András volt az első fideszes politikus, aki maga is megafonos influenszernek állt, ráadásul a közösségi médiában több kép és videó is utalt arra, hogy kifejezetten nemzetközi közönségnek szánták őt. A politikus 2022 novemberében tűnt fel a Megafon környékén.

A Telex a Vajdasági Magyar Szövetség honlapján bukkant rá egy rövid önéletrajzra László Andrásról. E szerint egyetemi tanulmányait Belgiumban, Franciaországban és Magyarországon folytatta, mesterdiplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok szakán szerezte. 2008-tól a Külügyminisztérium munkatársa volt, ám karrierje 2010-től kezdett meredeken felfelé ívelni. Volt már kabinetfőnök az Emberi Erőforrások Minisztériumánál, dolgozott az Európai Néppártnak kopmmunikációs szakemberként , az egykori Innovációs és Technológiai Minisztériumban miniszteri biztosként, de a Fidesz Külügyi Titkárságának külpolitikai tanácsadójaként is. 2019-ben is indult már fideszesként az EP-képviselőségért, de akkor nem jutott be.

A bevételeiről szóló híreket László András tavaly úgy kommentálta, nem egyszerre kapott jövedelmet az Országgyűlés Hivatalától, a Fidesztől és a Megafontól, hanem három év bevételeit foglalta össze. Ügybuzgalmára vet némi fényt az is, hogy mint kiderült, a Nemzeti Ellenállás Mozgalomban (NEM) is aktivizálta magát, amit a Megafon mintájára hozott létre Apáti Bence NER-propagandista. Meglehetősen aktív a közösségi médiában is, Trump-párti, illetve migráció- és „woke-ellenes” tartalmakat posztol rendszeresen.