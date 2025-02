A leggazdagabbak járnak a legjobban az anyák szja-mentességével

Orbán-kormány;anyák;szja;gazdagok;társadalmi egyenlőtlenség;leggazdagabbak;szja-mentesség;

2025-02-27 15:24:00 CET

A kormány adó- és társadalompolitikája alapján nem meglepő módon a tehetősek járnak a legjobban az szja-mentességgel: minél több személyi jövedelemadót fizet valaki, annál többet nyer vele – írja a G7.

A több gyermeket nevelő anyák szombaton bejelentett, egy életre szóló adókedvezménye az összes központi kormányzati bevétel nagyjából 2,5 százalékába kerülhet, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is közel ezermilliárdos állami bevételkieséssel számol. A portál kiszámolta, hogyan érinti a különböző jövedelmű rétegeket ez a tervezett intézkedés. Ebből pedig az látszik, hogy jóval több pénz marad a tehetőseknél: az ország leggazdagabb tizede évente 330 milliárd forint adót spórolhat majd meg, a második leggazdagabb tized 201 milliárdot.

A felső 25 százalék és az alsó 75 százalék közel azonos mértékű, durván 600 milliárd forinthoz juthat.

A G7 megjegyzi: emellett az is a gazdagokat hozza helyzetbe, hogy esetükben jóval nagyobb a foglakoztatás mértéke, ráadásul a kevésbé tehetősek között jellemzően magasabb a gyerekszám is, ami ismét csak a tehetősebbek számára értékeli fel az adócsökkentést.

Bár még közel sem ismert minden részlet, az eddigi kormányzati kommunikációból az következik, hogy az szja-mentesség nemcsak a munkabér után fizetendő adóra vonatkozik, hanem minden szja-köteles jövedelemre, például a lakáskiadásra, az árfolyamnyereségre vagy az osztalékra. Ha ez így lenne, az ugyancsak a leggazdagabbaknak kedvezne:

Schmidt Mária például annyit nyerne a nők szja-mentességén, mint 13 ezer minimálbéren élő kétgyerekes család.

Az új rendszer a fentiek mellett más okokból is mélyíti a társadalmi különbségeket: nemcsak az egygyermekesek maradnak ki, hanem például a munkanélküli, illetve beteg, rokkant anyák is. De az egyenlőtlenségeket az is növeli, hogy a pár évvel nyugdíj előtt álló kétgyermekes nők éppen lecsúsznak a lehetőségről a munkajövedelmeik esetében – írja a portál.