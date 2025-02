Mészáros Lőrinc bankjánál tanácsadó Schiffer András apja

tanácsadó;Schiffer András;Mészáros Lőrinc;magyar bankholding;MBH Bank;

2025-02-27 15:55:00 CET

Kiemelt tanácsadói posztot tölt be Mészáros Lőrinc gigabankjánál, a Magyar Bankholdingnál (MBH) Schiffer Péter, Schiffer András volt ellenzéki országgyűlési képviselő apja – tudta meg a 444 a pénzintézet jelenlegi és volt alkalmazottaitól.

A portálnak az érintett is megerősítette, hogy 2021 óta ad tanácsot a banknál, illetve annak jogelődjénél. Elmondása szerint üzletbiztonsági és compliance területeken aktív, de hangsúlyozta: nem alkalmazott a banknál, hanem tanácsadó. Schiffer Péter azt is elárulta, hogy tőle teljesen függetlenül egy közeli rokona is a MBH-nál dolgozik.

A lap azt írja, a compliance egy fontos terület egy ekkora pénzintézetnél, ugyanis itt döntenek arról, hogy bizonyos hitelkérelmek eljuthatnak-e egyáltalán a kockázatelemzésig. Az illetékes szankciós- és compliance osztályt az MBH-ban jelenleg Filep Virág vezeti, akinek a jelek szerint Schiffer is tanácsokat adhat. Filep Virág egyébként a Megafonból ismert Filep Dávid (Kopasz Oszt) felesége.

A 444 felidézi: A történész és szociológus végzettségű Schiffer Péter évtizedek óta ismert figurája a bankszektornak, legkésőbb azóta, hogy Gyurcsány Ferenc első kormányzása idején, 2005-ben törvényt módosítottak a kinevezése érdekében. 1989 előtt az MSZMP országos központi ideológiai folyóiratának rovatvezetője volt, majd 1990-től főtanácsadó lett a néhai Magyar Hitelbank és az izraeli Bank Leumi közös pénzintézeténél. Az Altus Consulting nevű Gyurcsány-cégnél is dolgozott, majd a K&H Bank vezérigazgató-helyettesi főtanácsadója lett, míg végül a 2005-ös „lex Schiffernek” köszönhetően lett vezető a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél (PSZÁF).