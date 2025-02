A letartóztatott Kiss László lemondott 400 ezres költségtérítésről egy egyesület javára, amelynek képviselője a kabinetfőnöke

polgármester;költségtérítés;civil szervezet;DK;Kiss László;Óbuda-Békásmegyer;MKKP;

2025-02-27 17:32:00 CET

Így működik Óbuda polgármester nélkül – állapította meg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) helyi szervezete a III. kerületi képviselő-testületének csütörtöki ülése után. Tömören megállapították, hogy szerintük a DK pártkasszája hízik Kiss László költségtérítéséből. Ez onnan derülhetett ki, hogy a vezető beosztású személy által, előnyért, hivatali helyzetével egyébként visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásával, valamint más bűncselekmények elkövetésével gyanúsított, tavaly nyár óta letartóztatását töltő polgármester levelet írt képviselőtársainak, amelyben nagyvonalúan lemondott a költségtérítéséről.

– Burján Ferenc alpolgármester olvasta fel Kiss levelét, hogy a költségtérítést (397 650 forintot) egy civil szervezet, az Otthonunk a III. Kerület Egyesület részére ajánlotta fel. Az pedig több mint két hete jelentette be Kiss László, hogy Facebook-oldalát ez az egyesület kezeli – olvasható az MKKP-posztban, amelyben megállapították, hogy a polgármester több százezres utazási költségtérítése mostantól „egy DK-s kamu egyesület számlájára kerül”.

Arra is kitértek, hogy a bíróság információi szerint a civil szervezet a polgármester kabinetfőnökének, annak a Hadnagy Miklósnak a lakására van bejegyezve, aki az egyesület képviseletére jogosult. – A mai képviselő-testületi ülésen dr. Kiss László polgármester – bruttó 1,3 millió forintról 2,6 millióra emelt – fizetéséről is kellett szavazni, mivel a törvény előírja, hogy a testület döntsön az illetmény összegéről. Az, hogy ezt most jogosan veszi fel, vagy nem, nem merült föl, ezzel kapcsolatban állítólag folyik egy törvényességi felügyeleti per – tették hozzá.

Amint arról a Népszava is beszámolt, Sára Botond főispán korábban bejelentette, bírósághoz fordul, amiért a börtönben is fizetést kap a DK-s polgármester. A fővárosi kormányhivatal szerint ugyanis jogszabálysértő, hogy a polgármester, aki börtönben – így tartósan akadályoztatva – van, továbbra is kapja tiszteletdíját, cafeteria-juttatásait, valamint költségtérítését és útiköltségét, miközben munkát nem tud végezni. Ebből a költségtérítést már a csütörtöki döntéssel „letudták”.