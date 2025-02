Óbuda letartóztatásban lévő DK-s polgármestere alkalomszerűen venné ki öthónapnyi szabadságát

letartóztatás;DK;Kiss László;képviselő-testület;szabadság;Óbuda-Békásmegyer;fizetésemelés;

2025-02-22 16:31:00 CET

Megjöttek a jövő heti testületi ülés előterjesztései. Vannak köztük izgalmas dolgok – tette ki Facebook-oldalára a Magyar Kétfarkú Kutya Párt óbudai szervezete a III. kerületi képviselő-testületének február 27-re, jövő csütörtökre összehívott ülésének egyik pikáns napirendi javaslatát. Az ugyanis a vezető beosztású személy által, előnyért, hivatali helyzetével egyébként visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásával, valamint más bűncselekmények elkövetésével gyanúsított, tavaly nyár óta letartóztatását töltő Kiss László DK-s polgármester 2025. évi szabadságának ütemtervéről szól.

– A polgármester eleget téve a jogszabályi kötelezettségének, a 2025. évi szabadság ütemezését 2025.január 1. napjától 2025. december 31. napjáig terjedő időszakra „a rendelkezésre álló szabadságot, az akadályoztatása megszűntetését követően, jelenleg előre nem látható, családi és személyi okokra hivatkozással alkalomszerűen kívánja felhasználni”. Az előterjesztés, amelyet nem más, mint maga a börtönben ülő polgármester nyújtotta be, írta alá az őt védő Zamecsnik, Pósfai és Társai Ügyvédi Iroda képviselője előtt, a tavalyról éppen a letartóztatás miatt áthozott 99 nappal és pótszabadságokkal együtt 2025-ben immár 148 munkanapot, a hétvégekkel együtt csaknem öt hónapnyi szabadságra jogosultságot állapít meg.

Kiss László a bíróság döntése szerint május közepéig biztosan letartóztatásban marad, így, ha kivenné a szabadságait, az év jelentős részében nem is kellene dolgoznia. Nem csak ez a furcsaság, hanem az, amire korábban a 444 felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzati törvénymódosítás miatt duplájára nőhet a fizetése. Ezt az előterjesztést pedig Bots Dénes jegyző terjesztette be. Ennek alapján az eddigi bruttó 1,3 millió forint illetmény és 195 ezer forintos költségtérítés helyett, ha a képviselők megszavazzák, Kiss Lászó havi bruttó jövedelme több mint 3 millió forint lesz. Így őt visszamenőlegesen 2024. október 1. napjáról havonta 2 651 000 forint összegű illetmény, illetve 397 650 forint összegű költségtérítés illeti meg.

Mindeközben, ahogy arról a Népszava is beszámolt, Sára Botond főispán bejelentette, bírósághoz fordul, amiért a börtönben is fizetést kap a DK-s polgármester. A fővárosi kormányhivatal szerint ugyanis jogszabálysértő, hogy a polgármester, aki börtönben – így tartósan akadályoztatva – van, továbbra is kapja tiszteletdíját, cafeteria-juttatásait, valamint költségtérítését és útiköltségét, miközben munkát nem tud végezni.