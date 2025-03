Megszólalt a vészcsengő Romániában

Románia;Donald Trump;Călin Georgescu;

A nagykövetségek arra reagáltak, hogy szerdán bírósági felügyelet alá helyezték Călin Georgescut, a tavalyi román elnökválasztás első fordulójának győztesét. Elon Musk, Donald Trump amerikai elnök „jobbkeze” Georgescu hatósági előállítására reagálva három bejegyzést is közzétett az X-en, bírálta a szélsőjobb, szektavezérként és Megváltóként fellépő román politikus ellen folytatott nyomozást és a bírósági intézkedéseket. Musk ugyan arról beszélt, hogy őrizetbe vették „azt az embert, aki a legtöbb szavazatot kapta a romániai államelnök-választáson. Alaposan el van rontva”, valójában csak előállították , majd öt órás meghallgatás után szabadlábra helyezték. Georgescu hatósági felügyelet alatt marad egyelőre 60 napig.

Musknak abban igaza van, hogy alaposan el van rontva. A novemberi elnökválasztás alkotmánybírósági érvénytelenítése és új választás elrendelése nemcsak Romániában, hanem világ- és Európa-szerte döbbenetet váltott ki. Amint arról lapunk is beszámolt, „külföldi” beavatkozás miatt, titkosszolgálati információk alapján érvénytelenítették a választást, de erre mindezidáig konkrét, a nagyközönség által is érthető és elfogadható bizonyítékot nem hoztak nyilvánosságra. Az elvárás jogos, de egyben teljesíthetetlen is a május eleji megismételt voksolásig. A jelöltállítás határideje március 15, Georgescu messze meghaladóan már összegyűjtötte a jelöltséghez szükséges 200 ezer támogató aláírást. A hátralévő alig három hétben valami egetrengetővel kellene előrukkolnia a román szolgálatoknak vagy ügyészségnek, különben marad a hosszadalmas bírósági eljárás, a jogerős ítéletig pedig Georgescut is megilleti az ártatlanság vélelme.

A talán kizárható, hogy megengedjék Georgescu indulását, ez következetlenség lenne az alkotmánybíróság részéről. A taláros testület tavaly eltiltotta az indulástól az oroszpárti, szélsőjobbos, az alkotmány figyelmen kívül hagyására buzdító botrányhős Diana Șoșoacă EP-képviselőt és érvénytelenítette a Georgescu által megnyert első fordulót. Ha most is az alkotmánybíróságnak kell közbelépnie, az könnyen mártírt farag a román szélsőjobb prófétából és beláthatatlan következményekkel járhat.

Klaus Johannis volt államfő február 10-i lemondásáig nem sok elmozdulás történt, azóta felgyorsulni látszanak az események, igaz az óra is vészesen ketyeg. Szerdán Georgescu előállításával egyidőben országszerte házkutatások zajlottak a politikus háttérembereinél, és sok olyan bizonyíték került elő, ami a nagyközönség számára is beszédes – fegyverek, padlóba rejtett készpénz. Az orosz beavatkozásra azonban egyelőre nem mutattak fel konkrét bizonyítékot. Nyilván ez a legnehezebb. Titkosszolgálati beavatkozásra, hibridháborús machinációra nem lehet néhány hét alatt megcáfolhatatlan bizonyítékokat előrántani - emlékezzünk csak a Brexit vagy a 2016-os amerikai választásba való orosz beavatkozás kapcsán zajló vizsgálatokra.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a Trump-adminisztráció és Musk beállt az obskurus román politikus mögé, jelentősen megerősítve az eddig csak Moszkvából érkező hátszelét. Georgescu pedig, aki a tavalyi kampányban még durván Amerika-ellenes megnyilvánulások sorával tűnt ki és megígérte a Deveseluba telepített amerikai rakétavédelmi pajzs kiebrudálsát is Romániából, mára nagy hódolója és másolója lett Trump Amerikájának. Szerdán, a bírósági meghallgatásról kijövet már ugyanúgy náci karlendítéssel köszöntötte híveit, mint Musk vagy az amerikai konzervatív konferencián, a CPAC-n Trump volt tanácsadója, Steve Bannon. A román politikust egész csapat ügyvéd védi, egyikük tegnap bejelentette: a védelem tanúként akarja beidézni Donald Trump amerikai elnököt, ha a bíróságra kerül Georgescu ügye. A védelem szerint visszaélés a Georgescu elleni büntetőeljárás, az ügyészség gyanúsítása csak arra jó, hogy megakadályozzák az indulását a májusi elnökválasztásokon.

JD Vance alelnök és Musk mellett egy másik komoly erősítést is kapott Amerikából Georgescu. Mario Nawfal üzletember és republikánus körökhöz közel álló influenszer, aki már készített nagyinterjút a román politikussal, annak bírósági ügye kapcsán is azonnal védelmére kelt. Az X-en közzétette Georgescu előállítását bemutató videót és azt írta: „A demokrácia ostrom alatt áll az EU-ban!”.

Hat vádpont, huszonöt év A román ügyészség hat súlyos vádpontot fogalmazott meg Georgescu ellen. - Alkotmányos rend elleni cselekményekre való uszítás – 15-25 év közötti börtönbüntetés - A nemzetbiztonságot veszélyeztető hamis információk terjesztése – 1-5 év börtönbüntetés - Hamis nyilatkozattétel a kampányfinanszírozásról – 3 hónaptól 2 évig terjedő börtönbüntetés vagy pénzbeli büntetés - Fasiszta, rasszista vagy xenofób szervezet létrehozása és támogatása – 5-15 év börtönbüntetés - Népirtásért és háborús bűnökért elítélt személyek kultuszának népszerűsítése – 3 hónaptól 3 évig terjedő börtönbüntetés - Antiszemita szervezet létrehozása és támogatása – 3-10 év börtönbüntetés