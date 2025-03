R6 közösségi fotólabor: találkozási pont az analóg világban

– Gyere ide, lépj be bátran! – mutatta az irányt.Kíváncsian követtem, és pár lépés múlva vaksötétben találtam magam. Ekkor Kornél felkapcsolta a nagyítóterem piros világítását, és máris meglepődve tapasztaltam, hogy egy lépésre voltam csupán, mégsem mertem továbblépni a sötétségben. Engem teljesen meggyőzött ez a mutatvány arról, hogy olykor bőven elég egy fekete harmonikaajtó a csodához.

Az utolsó nagy rohamra határozta el magát az Orbán-rezsim a liberális (a másik létezéshez való jogát minimum nem tagadó) demokrácia maradék bástyái ellen. Az évértékelőn elmondottak világossá tették: Orbán valódi veszélynek érzi a hatalma elvesztését. Az úgynevezett Soros-hálózatot, vagyis a politikai ellenfeleit már 2018-ban erkölcsi, politikai és jogi elégtétellel fenyegető kormányfő eddig nem élesítette a már létező jogi fegyvereit, mert a kezére játszó háború kitörése után (és a vérfagyasztó logikával megtámasztott háborúpártizás miatt) enélkül is nyert 2022-ben. De most nem kockáztathat. Trump elszabadult csörtetése (a világrend felborítása) az ellenzéki és civil ellenállás felmorzsolása után alkalmat ad neki a felszámolásukra is. Aki nincs velük, az nincs. Ne legyen.