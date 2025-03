Tizennégy demokrata kormányzó fejezte ki szolidaritását Ukrajnával

Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;J.D. Vance;

2025-03-01 09:34:00 CET

A Demokrata Párt 23 kormányzójából 14-en írták alá azt a nyilatkozatot, amelyben szolidaritásukat fejezik ki Ukrajnával. A dokumentumban megjegyzik, Donald Trump és J. D. Vance arra használta az Ovális Irodát, hogy „szidalmazza” Zelenszkijt, „amiért ő nem bízik Vlagyimir Putyin szavában”. Minderről az AP News számolt be.

„Az amerikaiaknak meg kell védeniük erős demokratikus értékeinket a világ színpadán, ahelyett, hogy aláássák Zelenszkij elnök azon munkáját, hogy harcoljon nemzetéért és népe szabadságáért, miután Oroszország megszállta” - fogalmaztak.

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, pénteken meghiúsult az amerikai-ukrán megállapodás, miután Donald Trump összeveszett Volodimir Zelenszkijjel az Ovális Irodában. Az amerikai elnök ezután szakítással fenyegette meg az ukrán vezetőt. Az eseményeket követően Orbán Viktoron kívül gyakorlatilag mindenki Volodimir Zelenszkij mellé állt. Kifejezte támogatását többek között Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Annalena Baerbock német külügyminiszter, Ulf Kristersson svéd kormányfő, Petr Pavel cseh elnök és Emmanuel Macron francia államfő is. Ehhez a névsorhoz csatlakozott most 14 demokrata kormányzó, név szerint Andy Beshear Kentuckyból, Tony Evers Wisconsinból, Bob Ferguson Washingtonból, Maura Healey Massachusettsből, Kathy Hochul New Yorkból, Laura Kelly Kansasből, Michelle Lujan Grisham Új-Mexikóból, Janet Mills Maine államból, Phil Murphy New Jerseyből, JB Pritzker Illinoisból, Josh Shapiro Pennsylvaniából, Josh Stein Észak-Karolinából, Tim Walz Minnesotából és Gretchen Whitmer Michiganből.