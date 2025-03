Csaknem 120 millió forintos Ferrarival vett repülőrajtot egy autótulajdonos, a rendszám azonos Orbán Viktor családi ügyvédjének a monogramjával

Orbán Viktor;Ferrari;ügyvéd;bánya;üzlettárs;Orbán család;

2025-03-02 16:13:00 CET

Na, ez tényleg repülőrajt – posztolta vasárnap Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő fotókkal és dokumentumokkal illusztrált bejegyzésében azt írta: Január 31-én regisztrálták Mürkl Máté győri ügyvéd vadonatúj Ferrari Roma Spider típusú, körülbelül 20 milliós (!) új sportautóját. Az ellenzéki politikusnak a megyei jogú város környékéről kapott információit megerősítette az autó egyedi rendszámának a betűi, „DR-MM”, valamint Hadházy Ákos szerint az is, hogy korábban már bemutatta az ügyvéd-üzletember egy régebbi, hasonló autóját.

Mürkl Mátéról tavaly áprilisban tett közzé egy fotósorozatot Hadházy Ákos, az akkor bemutatott vadonatúj tűzpiros Ferrarit ugyan törölte a galériából, mert az ügyvéd perrel fenyegette meg, azonban a többi kép megmaradt, közte az, amelyiken Orbán Viktorral szerepel együtt. A kormányfő nemrég a Telexnek nyilatkozva büszkélkedett azzal, hogy nagyon sokat ismer a gazdag emberek közül, de megismételte sokadjára azt is, hogy semmilyen üzleti és gazdasági üggyel nem foglalkozik. Az ellenzéki politikus posztjában arra is emlékeztetett, hogy ő maga és az Átlátszó is írt Mürkl Mátéról, az aki Orbán Viktor családja üzlettársaként azok sóderbányáját intézi Győr környékén. „Azt a bányát, aminek megnyitása után hirtelen ellehetetlenült a konkurens bányák működése egy-egy frissen kirakott útjelző tábla miatt. A képek tanúsága, illetve a cégnyilvántartás és a hozzám eljutott információk szerint Mürkl Máté már nem csak a sóderes bulit vezényli, hanem ő az intézője a gánti bánya helyén beindult újabb hatalmas biznisznek is” – emelte ki Hadházy Ákos.

A nagy üzlet, hogy miközben szinte a teljes hulladékbizniszt a Molnak adta az állam, a nem veszélyes építési törmelék kikerült ebből a körből. Az ellenzéki képviselő szerint Orbánék gánti bányáját fogják ezzel évtizedeken keresztül feltölteni: „A Dolomit Inert Kft. nevére kiadott engedély szerint 2024 elejétől 2077-ig évente 400 ezer tonna hulladékkal töltheti fel a gánti dolomitbánya gödrét. (...) A társaság többségi tulajdonosa a Gánt Kő Kft., amely az idősebb Orbán Győzőnek, a miniszterelnök édesapjának a cége, a maradék üzletrészen pedig az unoka, Orbán Dávid ((ifj. Orbán Győző fia – a szerk.) és annak üzlettársa, Mürkl Máté ügyvéd osztozik.”