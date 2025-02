Orbán Viktor A dinasztiáról: Nem nézek ilyen filmeket, de a gazdag emberek közül nagyon sokat ismerek

Biztos érdekelte őket – vetette oda Orbán Viktor szakadó esőben a Telexnek, hogy látta-e a milliárdossá váló családja, különösen veje, Tiborcz István csodálatos gazdagodásáról szóló A dinasztia című filmet, amelyet a Direkt36 készített, és már több mint 3 millióan megnéztek. – Nem én, nem nézek ilyeneket – mondta mosolyogva a csütörtökön Veszprémbe látogató, múzeumavató és egyetemistákkal beszélgető kormányfő, majd a sokatmondó választ kiegészítette:

„Az a helyzet, hogy rágalmazásokkal, meg hazudozásokkal nem foglalkozom.” Ismét csak kitérő választ adott a miniszterelnök a felvetésre, hogy mi volt a filmben a rágalom.

– tette hozzá sejtelmesen.

– Mikor fog magyarázatot adni arra, hogy a családja nagyon furcsa módon gazdagodott meg az elmúlt 15 évben, láthatóan nagyon sokan nem hiszik el azt az ősidők óta hallott magyarázatot, hogy nem foglalkozik üzleti ügyekkel – szegezte a riporter a kérdést Orbán Viktornak, amire ő úgy választolt:

„Az a helyzet, hogy az igazság nem függ attól, hogy mennyien hiszik el. Az igazság az, amit mondok, most is mondok, eddig is így volt, ezután is így lesz, nem foglalkozom semmilyen üzleti és gazdasági üggyel. Egy dologra összpontosítok, a munkámra.”