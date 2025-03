Jól ment a nyugdíjkasszáknak tavaly Magyarországon

Magyarország;reálhozam;önkéntes nyugdíjkasszák;2024;

Tavaly az önkéntes nyugdíjpénztárak átlagosan 13,79 százalékos nettó hozamot értek el, ez az a pénz amely a pénztártagok vagyonát gyarapította – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból. A fogyasztói árak tavaly éves szinten 3,7 százalékkal nőttek – ez alapján az önkéntes pénztárak infláció feletti, azaz reálhozama hajszálnyival meghaladta 10 százalékot. A jegybank egy kicsit másként számolt: az MNB a decemberben mért 12 havi 4,6 százalékos inflációval vetette össze a hozamokat, így számítva nyugdíjkasszák átlagosan 8,79 százalékos reálhozamot értek el. A jegybank szerint az önkéntes nyugdíjpénztárak hosszú távon is jól fektetik be az öngondoskodást választók pénzét.

A 8,79 százalékos reálhozam még a 2024-ben is jó teljesítménynek számít, hiszen nem egy befektetési alap nem tudta ezt elérni. Ugyanakkor tavaly könnyebb volt a szokottnál magasabb reálhozamot elérni, elég csak az infláció felett fizető állampapírokra utalni, de a tőzsdék is emelkedtek. A jegybank emlékeztetett arra, hogy az elmúlt két évtizedben először sikerült két egymást követő évben is két számjegyű hozamot elérni. A pénztárak az utóbbi húsz évben versenyképes, az inflációt közel két százalékponttal meghaladó hozamot írtak jóvá tagjaiknak.

A jegybank adatai szerint 2024 végén összesen 45 önkéntes nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztár, valamint az egészség- és önsegélyező pénztári intézménycsoport működött. A még három meglévő magánnyugdíj-pénztárból (amelyeket a 1998-as nyugdíjreform hívott életre, majd az Orbán-kormány, azok vagyonát elvéve, beszántotta a rendszert 2012-ben) az év végére már csak kettő maradt.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak által kezelt vagyon 15,4 százalékkal, az egészség- és önsegélyező pénztári intézménycsoport által kezelt vagyon pedig 14,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. A legnépesebb és legnépszerűbb önkéntes nyugdíjpénztárak vagyona az év végén 2 262,4 milliárd forintot tett ki, amely az előző év azonos időszakához képest 15,4 százalékos növekedésnek felel meg. Az önkéntes nyugdíjpénztárak befektetési tevékenységének eredménye 265,8 milliárd forint nyereséget ért el 2024-ben, mely 21,7 százalékkal alacsonyabb az előző év azonos időszaki értékhez képest. Továbbra is jellemző, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak elsősorban kötvényekbe (52,5%), a befektetési jegyekbe (32,9%), valamint a részvényekbe (11,5%) fektettek. A pénztári vagyon legnagyobb hányada változatlanul magyar állampapírban található.