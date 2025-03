Elégetett ezermilliárdok: az infláció után az állam kamatkiadásai is repülőrajtot vettek

Hatalmas pénzeső hullik ezekben a napokban is a Prémium Magyar Állampapír tulajdonosokra, ez az a forrás, amitől sokan, köztük a kormány is a csodát várják, bár valójában teljesen feleslegesen, hiszen az elemzők szerint idén jó ha 1,5-2 százalékkal nő a magyar gazdaság, a költségvetésben tervezett 3,4 százalékkal szemben. Minden esetre, az állam a különböző kötvények után havonta több százmilliárd forintot fizet így ki a hiány finanszírozásra, s az év során az összes állami kiadás 9,8 százalékát viszik el ezek a kamatkiadások. Olyan értelemben kidobott pénzről van szó, hogy nem növeli a jólétet és jelentős része külföldre távozik.

Az állam kamatkiadásai a covid-járvány után szálltak el drasztikusan: a 2010-es években nagyságrendileg évi 1100 milliárd forint ment az államadósság finanszírozására, még 2019-ben is ekkora volt az összeg. Ezzel szemben tavaly már 3613 milliárd forintot kellett, idén pedig minden rekordot megdöntve várhatóan 3836 milliárd forintot kell kifizetni a kamatokra – ez a pénz, vagy legalábbis a 2800 milliárd forintos különbözet, nagyon hiányzik a költségvetés más területeiről.

A kamatkiadások 2020 után kezdek gyorsan emelkedni, amikor a kormány rendkívül laza költségvetési politikát folytatott, mert a költekezéssel akarta felpörgetni a gazdaságot a 2022-es választásokra, ami végül sikerült is. Az eredmény kettős: a növekedés 2022 után lefulladt, viszont az államadósság a 2019 végi 31 155 milliárd forintról 59 875 milliárdra emelkedett 2024 végére.

Míg a 2020-es évek előtt pénzbőség és emiatt alacsony kamatok jellemezték a világ pénzpiacait mára ez megváltozott.

Mindezek miatt az elmúlt évtizedhez képest évi plusz 2600-2800 milliárd forintot kell kamatkiadásra fordítani, idén a várható GDP 3,2 százalékát. Ehhez képest a családi pótlékra az állam 306 milliárd forintot költ vagyis a régen esedékes emelés – duplázás – bőven kigazdálkodható lenne, ha sikerülne a következő években érdemben csökkenteni a kamatkiadásokat. Orbán Viktor miniszterelnök a múlt hét végén jelentette be, hogy a következő években fokozatosan teljes adómentességet adnának a 3 majd a két gyermekes nőknek. A program teljes költsége jelenleg évi 800 milliárd forintra rúg, amire nincs fedezett a költségvetésben, ezért is döntött a kormány a „fokozatos” 2029-ig tartó bevezetés mellett. A kamatkiadások jövőbeni csökkentése bőven fedezetet nyújtana az ehhez hasonló nagyságrendű programok finanszírozásra.

Az államháztartás egyik legnagyobb kiadását a nyugdíjak teszik ki: az idén a tervek szerint 6550 milliárd forintot költenek rá, vagyis ha kamatkiadásokból lassan felszabaduló pénz egy részét a nyugdíjak emelésére fordítanák, az jelentős előrelépést jelentene. Lehetne például differenciálni a nyugdíjak között, oly módon hogy az alacsony járadékokat megemelik. Annak a forrásigénye is kevesebb lenne mint évi ezer milliárd forint. Az egészségügyi kiadások GDP arányosan 4,4 százalékra rúgnak Magyarországon – ez az egész Európia Unió legalacsonyabb értéke. A Tisza Párt kevés konkrét választási ígéreteinek egyike, hogy az egészségügyre fordított kiadásokat évi 500 milliárd forinttal növelik. Ez az ígéret könnyedén finanszírozható lenne a kamatkiadások fokozatos csökkenésével. A GDP idén 90 000 milliárd forint lesz vagyis az évi 500 milliárdos növelés a GDP-arányos egészségügyi kiadások 0,5-0,6 százalékos emelkedését jelentené. A 2025-ös költségvetés tervei szerint az egészségügyre fordított kiadások idén meghaladhatják 4700 milliárd forintot, vagyis a kamatkiadásokból felszabaduló források egy részének átirányításával már érdemi javulást lehetne elérni. Hasonló a helyzet a kormány által mostohán kezelt másik területtel az oktatással: idén az állam a óvodáktól az egyetemekig 3900 milliárd forintot fordít oktatásra. Jól elköltve a kamatkiadásokból felszabaduló több ezer milliárd forintot az EU egyik legversenyképesebb oktatási rendszerét lehetne felállítani, ha ehhez kellő politikai akar lenne.

Lehetőségek tárháza

Nem csak a kiadási, hanem a bevételi oldalon is jelentős reformokat lehetne finanszírozni a kamatokra költött pénzből. A Fidesz 25 százalékról előbb 27 százalékra emelte az általános forgalmi adót, és számos ágazat esetében különadót is bevezetett. Emiatt a magyar kiskeresedem nem versenyképes, nemhogy a szlovák vagy a román kiskereskedőkkel szemben, de sok esetben már Ausztriában is olcsóbban bevásárolni. A 2800 milliárd forintból akár az áfát is csökkenteni lehetne: egy százalékos mérséklés évi 300 milliárd forintos kieséssel járna, vagyis az idei kamatkiadásokból akár 9 százalékkal is csökkenteni lehetne az áfa felső kulcsát.