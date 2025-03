Gyurcsány Ferenc szerint azok között van a helyünk, akik hajlandóak megvédeni Európát, ha kell, Putyinnal, Orbánnal szemben és Trump nélkül

Gyurcsány Ferenc;Európa;Orbán Viktor;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;

2025-03-03 12:56:00 CET

„Szikár megjegyzésem van: A tegnap túl messze van. Az eddigi tervek értelmüket vesztették, új időszámítás kezdődött. A politikának más lett a tétje: meg tudjuk menteni a világot Trump/Putyin (sajnos hozzá kell tenni: Orbán) ellenében, vagy elveszünk akként, miként eddig léteztünk?” – ezekkel a költői képekkel víziókkal reagált Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke az európai vezetők vasárnapi találkozóján elhatározott lépésekre. A Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij kudarcba fulladt múlt pénteki találkozójára adott pártelnöki válaszokat a DK osztotta meg Facebook-oldalán.

– Vége minden kisded politikai játéknak. Nincs helye a békeidőben megszokott manővereknek.Európa, miután úgy tűnik, hogy Trump és Orbán Putyin ügynökének szegődött, Magyarország nélkül készül arra, hogy megvédje szabadságát, tisztességét. Mi a senki földjén maradtunk. Egy szétesett politikai közösségnek, egy elfáradt gazdaságnak kellene most felkészülnie az elmúlt hetven év legsúlyosabb konfliktusára egy olyan kormányfővel, aki ebben a helyzetben annyit tudott mondani, hogy Putyinnak igaza van, és lesz majd valamilyen adócsökkentés is – fűzte hozzá a volt miniszterelnök. Szerinte az adócsökkentésnek békeidőben örülni szoktak az emberek, most ez is megszűnt.

Nekünk ezek után egyetlen javaslatunk van a hazának: csatlakozni Európa azon országaihoz, amelyek tegnap Londonban találkozva elhatározták, hogy megvédik azt, amik vagyunk, amivé lettünk. Ha kell, Putyinnal és Orbánnal szemben, és Trump nélkül. Azok között van a helyünk, akik hajlandók megvédeni Európát. Azokkal szemben állunk, akik feladják azt. Dönteni kell: Párizzsal, Berlinnel, Rómával, Varsóval megyünk, vagy Orbánnal megadjuk magunkat Moszkvának, és válasz nélkül hagyjuk Trump árulását – emelte ki Gyurcsány Ferenc.