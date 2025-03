Nyolcadikosoknak szervezett pizsamaparti után zaklatott egy fiút a rezi katolikus iskola volt tanára

letartóztatás;pedofília;katolikus egyház;egyházi iskola;igazgatóhelyettes;

2025-03-03 14:41:00 CET

Előbb partit rendezett a nyolcadikos diákoknak a Veszprémi Főegyházmegye fenntartásában működő Laky Demeter Római Katolikus Általános Iskola tanára, majd úgy intézte a dolgokat, hogy kettesben maradhasson az egyik fiúval – írja a Rezi településen található intézmény igazgatóhelyettese büntetőügyének fejleményeiről a 24.hu. A férfi letartóztatását a Zalaegerszegi Járásbíróság a napokban rendelte el szexuális erőszak bűntettének gyanúja miatt.

Jánky Judit, a Zala Vármegyei Főügyészség ügyésze arról számolt be. hogy a gyanúsított 2025. február 15-én úgynevezett pizsamapartit rendezett az iskola nyolcadikos diákjainak. A rendezvényen a gyanúsított felügyelete alatt mintegy nyolc diák tartózkodott, köztük a sértett fiú is. A férfi úgy intézte, hogy a nevelése és felügyelete alatt álló kiskorú a tornacsarnok külön légterű előterében vele egy helyiségben feküdjön le aludni, és a fekhelyét is az ő fekhelye közelében helyezte el. Az ügyész szerint a nyomozás jelenlegi szakaszában ennél több felvilágosítás nem adható, de ha vádemelésre kerül sor, akkor várhatóan közleményt adnak majd ki az ügyben.

Az ügyről elsőként Válasz Online számolt be február 25-én. Akkor azt írták, hogy a Laky Demeter Római Katolikus Általános Iskola intézményegységvezető-helyettesét egy 14 évesnél idősebb kiskorú ellen elkövetett szexuális visszaélés gyanúja miatt bilincsben vitték el a rendőrök, azonnal eltiltották a munkavégzéstől. A Veszprémi Főegyházmegye a honlapján elismerte a történteket, amelyt követően az érintett kiskorú egyik szülője felhívta az igazgatót, aki – meghallgatás és jegyzőkönyv felvétele után – bejelentést is tett a rendőrségen.

Az ügyész elmondta, hogy a férfi részbeni beismerő vallomást tett a gyanúsítotti kihallgatása során. A megalapozott gyanú szerinti szexuális erőszak bűntette 5 évtől 20 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A vádhatóság indítványára bíróság a szökés, elrejtőzés és bűnismétlés veszélye miatt a napokban elrendelte a pedagógus letartóztatását, védője fellebbezett, így a végzés nem jogerős.