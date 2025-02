Szexuális visszaélés gyanúja miatt bilincsben vitték el a Veszprémi Főegyházmegye egyik iskolájának az igazgatóhelyettesét

Magyarország;pedofília;iskola;katolikus egyház;bilincs;igazgatóhelyettes;

2025-02-25 20:36:00 CET

Egy 14 évesnél idősebb kiskorú ellen elkövetett szexuális visszaélés gyanúja miatt a rendőrök nemrég bilincsben vitték el a a Veszprémi Főegyházmegye fenntartásában működő Laky Demeter Római Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyettesét – derül ki a Válasz Online több forrásra is támaszkodó cikkéből. A pedagógust azonnal eltiltották a munkavégzéstől.

A lap megkereste a rendőrséget és Udvardy György veszprémi érseket is. A Veszprémi Főegyházmegye ezután Tájékoztatás gyermekvédelmi intézkedésről címmel hírt jelentetett meg honlapján. Loósz Róbert érseki biztos a Válasz Online-nak részletesen öt pontba szedve leírta, hogy a Zala megyei Rezi településen működő iskolában mi hogyan történt. E szerint 2025. február 15-én este egy szülő felhívta az iskolaigazgatót azzal, hogy egy nappal korábban a gyermekét szexuális zaklatta egy pedagógus. Az igazgató erről telefonon tájékoztatta a főegyházmegye képviselőjét. Két nappal később a gyermeket és a szülőt hivatalosan meghallgatták, jegyzőkönyvet vettek fel az állításaikról. A fenntartó és az intézményvezető ekkor felhívta a szülő figyelmét, hogy tegyen rendőrségi feljelentést, valamint a gyermeknek és családjának felajánlotta pszichológus támogató segítségét. Ezt az igazgató még aznap meg is tette az illetékes rendőrkapitányságon, ahol elindították az ügyben a hivatalos eljárást. Február 18-án a pedagógust az igazgató azonnali hatállyal felfüggesztette és hivatalos bejelentést tett az esetről az illetékes gyermekvédelmi szolgálatnak.

Loósz Róbert közlése szerint egy 14 év feletti kiskorúval szembeni szexuális visszaélésről van szó. A Veszprémi Főegyházmegye az ügyben minden jegyzőkönyvet és dokumentumot átadott a rendőrségnek. A Válasz Online úgy tudja, az igazgatóhelyettest bilincsben vitték el a rendőrök.

Az ügyben a Momentum is közleményt adott ki, amely szerint Orosz Anna parlamenti képviselő írásbeli kérdést intézett Pintér Sándor belügyminiszterhez: „Cáfolja-e, hogy a rezi Laky Demeter Római Katolikus Általános Iskola egyik alkalmazottjával szemben szexuális erőszak megalapozott gyanúja miatt az elmúlt napokban rendőri intézkedés foganatosítására került sor?”

A Válasz Online megkereste az illetékes zalai rendőrfőkapitányságot. „A konkrét üggyel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében adatvédelmi okok miatt nem áll módunkban információt adni” – reagált semmitmondóan a rendőrség.

Ez ugyanaz a válasz, amelyet a Népszavának is küldenek a Fideszhez több szálon kötődő volt kecskeméti plébános, Hatházi Róbert ügyében. Ezt az üget lapunk tárta fel: a katolikus egyház által felfüggesztett férfi évekkel ezelőtt rendkívül súlyos szexuális visszaéléseket követhetett el kiskorúak ellen, áldozatai között lehetett olyan fiatal is, akit kilencévesen hálózott be.