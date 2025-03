Zoe Saldana, egy Oscar-díjas színésznő, aki büszke a bevándorló szüleire

film;Oscar-díj;Zoe Saldana;2025;

„A nagymamám 1961-ben érkezett ebbe az országba” – mondta Zoe Saldana, amikor átvette a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar-díjat az Emilia Pérezben nyújtott alakításáért. „Annak a ténynek, hogy díjat kapok egy olyan szerepért, amelyben spanyolul énekelhetek és beszélhetek, a nagymamám, ha itt lenne, nagyon örülne.” Hangsúlyozta: ő az első dominikai származású amerikai színész, aki Oscar-díjat nyert, de nem ő lesz az utolsó. „Bevándorló szülők büszke gyermeke vagyok, álmokkal, méltósággal és szorgalmas kezekkel” – szavait a gála közönsége lelkes tapssal honorálta.

Zoe Saldana már több díjat is nyert (Cannes-ban a négy főszereplő megosztva, Bafta és Golden Globe) Rita szerepéért, aki ügyvédként segít a címszereplőnek a saját halálát meghamisítani, mielőtt férfiból nővé operáltatná magát . A sikeres cannes-i világpremier után az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban a forgalmazási jogokat a Netflix vette meg, amely jelentős kampányt rakott a film mögé. Az öt Európa-filmdíjat – köztük a legjobb filmét – elnyerő francia produkció körül akkor változott meg a hangulat, amikor Mexikóban bemutatták és a közvélemény sértőnek érezte a francia rendező, Jacques Audiard művét, negatív országimázsra hivatkozva és kritizálva a spanyolul nem tudó Selena Gomez akcentusát. Egyszer csak sikk lett páros lábbal beleszállni a filmbe és az önjelölt filmkritikusok száma világszerte exponenciálisan megemelkedett.

Az Emilia Pérez ennek ellenére rekord, tizenhárom Oscar-jelölést gyűjtött be – nem amerikai film soha nem kapott ennyi nominációt. A kampány közepén érkezett az újabb botrány, a főszereplő transznemű színésznő, spanyol Karla Sofia Gascón az X-en főleg 2020 és 2021 között több alkalommal is rasszista, iszlámellenes véleményt posztolt, melyeket „elfelejtett levenni”. Gascón később többször hosszan reagált a korábbi bejegyzéseire, elnézést kért mindenkitől, akit a korábbi kiírásaival megbántott. A Netflix kivette Gascónt az Oscar-kampányból, eltüntette a plakátokról, kijelentette, hogy nem finanszírozza tovább a színésznőt és innentől kezdve a szinte csak Saldana promóciójára koncentráltak, aki végül hozott is egy Oscar-díjat a produkciónak. Nem mellékesen Gascón kihagyta a Critics Choice Awardsot, a Baftát és a Screen Actors Guild gáláját, de az Oscar-ceremónián jelen volt – a Variety értesülései szerint a Netflix fedezte a költségeket.

A másik arany szobor a legjobb eredeti betétdal kategóriában az El Mai (Clément Ducol, Camille és Jacques Audiard szerzeménye) jutott a produkciónak.

Jacques Audiard egyébként többször kijelentette, hogy nem a mexikói kultúrát próbálta feltárni az Emilia Perezben, amelyet valójában Franciaországban forgattak, a filmben szereplő Mexikó csak a történet háttere volt. A vasárnap esti Oscar-gála utáni sajtótájékoztatón egy mexikói hírügynökség újságírója bedobta, hogy a film témája „nagyon bántó volt számunkra, mexikóiak számára”, mert bizony az országuk áll a film „középpontjában”. A friss Oscar-díjas színésznő így reagált: „Először is, nagyon-nagyon sajnálom, hogy Ön és sok mexikói megbántva érezte magát. Soha nem ez volt a szándékunk. Beszéltünk és a szeretetből jöttünk, és e véleményem mellett kiállok. Számomra ennek a filmnek nem Mexikó volt a középpontjában, nem egy országról készítettünk filmet, hanem négy nőről.”

Zoe Saldana még a díjátadó videóinterjút adott a Népszavának, amelyben beszélt Jacques Audiard-ról és arról is, mennyire jó volt a példaképeivel dolgozni.