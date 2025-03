Donald Trump felfüggesztette az Ukrajnának szánt amerikai katonai segítségnyújtást

Ukrajna;Egyesült Államok;szüneteltetés;Donald Trump;katonai segély;orosz-ukrán háború;

2025-03-04 07:26:00 CET

A Fehér Ház bejelentette, hogy az Egyesült Államok felfüggesztette az Ukrajnának nyújtott katonai segélyeket.

„Az elnök világossá tette, hogy a békére összpontosít. Szükségünk van arra, hogy partnereink is elkötelezettek legyenek e cél mellett. Szüneteltetjük és felülvizsgáljuk a segélyeket, hogy biztosítsuk, azok hozzájárulnak a megoldáshoz” – mondta a Fehér Ház egyik tisztviselője a BBC amerikai partnerének, a CBS Newsnak.

A felfüggesztésről először a Bloomberg számolt be. E szerint az Egyesült Államok mindaddig szünetelteti az Ukrajnának nyújtott összes jelenlegi katonai segélyt, amíg Donald Trump meg nem állapítja, hogy az ország vezetői „jóhiszeműen” elkötelezik magukat a béke mellett. Az intézkedést sem az amerikai elnök, sem a Pentagon nem kommentálta azonnal.

A hírügynökség úgy tudja, annak az amerikai katonai felszerelésnek a szállítását is leállítanák, amelyek jelenleg is úton vannak Ukrajnába, és erre a sorsra jutnának a lengyelországi raktárakban lévő fegyverek is. A BBC emlékeztet: az amerikai kongresszus egyébként eddig összesen több mint 180 milliárd dollárnyi támogatást hagyott jóvá Ukrajnának azóta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök parancsára Oroszország három évvel ezelőtti lerohanta Ukrajnát.