Európa most már vállalni akarja a legnagyobb terheket, mentené Trump és Zelenszkij viszonyát a teljes összeomlástól

Európai Unió;Ukrajna;Egyesült Királyság;tűzszüneti javaslat;Emmanuel Macron;Volodimir Zelenszkij;Sir Keir Starmer;

2025-03-03 08:15:00 CET

Európának össze kell fognia és sürgős lépéseket tennie az orosz-ukrán háború befejezése legjobb kimenetele érdekében, ami létfontosságú a kontinens későbbi biztonsága szempontjából - jutottak egyetértésre a résztvevők a Londonba összehívott tegnapi Ukrajna-konferencián. Keir Starmer kezdeményezése, hogy európai vezetők együtt találják meg a három éve tartó háború befejezéséhez vezető utat, erős reflektorfénybe került Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilvánosság előtti pénteki washingtoni veszekedése után.

A konferenciára az Európai Bizottság, az Európai Tanács és számos fontos európai ország vezetője mellett Justin Trudeau kanadai kormányfő és Hakan Fidan török külügyminiszter is meghívást kapott. A távol maradók, köztük a balti országok vezetőivel jobb híján telefonon beszélt vasárnap reggel a vendéglátó brit miniszterelnök, aki alig jutott lélegzetvételnyi szünethez rendkívül sikeresnek ítélt csütörtöki washingtoni tárgyalásai után.

Fehér házi megaláztatása után drámaian felértékelődött az ukrán elnök londoni látogatása is. Ahelyett, hogy más résztvevőkhöz hasonlóan ő is jelképes negyedórát kapott volna a Downing Street 10.-ben, már szombaton kiterítették előtte a piros bársonyszőnyeget. Starmer melegebben nem is fogadhatta volna, és biztosította arról, hogy az egész Egyesült Királyság támogatását élvezi, ő pedig a legvégsőkig kitart mellette. Zelenszkij boldognak nevezte magát, amiért hazájának "ilyen jó barátai vannak.

A Downing Street 10.-ben folytatott szombati megbeszélésen Starmer és Zelenszkij 2,26 milliárd font (több mint ezer milliárd forint) értékű hitelmegállapodást kötött katonai eszközök szállítására. A kölcsönt Ukrajna a konfliktus miatt befagyasztott orosz vagyon profitjából fizetheti vissza. A Downing Street tájékoztatása szerint a kormányfő hangsúlyozta azt a szándékát, hogy megtalálja az Oroszország által indított illegális háború befejezéséhez vezető utat, egyben olyan igazságos és tartós békét teremtsen, amely gondoskodik Ukrajna jövőbeni szuverenitásáról és biztonságáról.

Vasárnap, miután Emmanuel Macron francia államfő, Giorgia Meloni olasz és Donald Tusk lengyel kormányfő, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság és António Costa, az Európai Tanács elnöke, valamint Mark Rutte NATO-főtitkára és mások helyet foglaltak a Buckingham-palota melletti Lancaster House-ban tartott Ukrajna-konferencián, Keir Starmer úgy fogalmazott, hogy Európa biztonsága szempontjából egy nemzedéken belül egyszer adódó pillanatról van szó, amikor egy Ukrajna számára elért jó béke minden nemzetre kedvezően hatna ki.

Jelezte, az elmúlt napokban egyetértés született arról, hogy Emmanuel Macronnal és Ukrajnával együtt tűzszünet előkészítésén fog fáradozni, majd a tervet a Washington elé terjesztve haladnak tovább. A sajtótájékoztató előtt távozó Von der Leyen hasznosnak és őszintének nevezte az összejövetelt. Kijelentette, hogy a védelmi kiadások masszív emelésére, az EU részéről világos tervre és közös európai megközelítésre van szükség, és fontos, hogy a legrosszabbra is felkészüljünk.

Keir Starmer újságírók előtt „történelmi kereszteződésként” értékelte a helyzetet, amelyben a „tettrekészek koalícióját” kell kiépíteni. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna megerősítéséhez erejéhez mérten minden nemzetnek hozzá kell járulnia. A katonai segítség mellett - amelyhez egy brit exportkeretből 1,6 milliárd font értékben újabb 5 ezer rakéta szállítása tartozik - folytatni kell az Oroszországra gyakorolt gazdasági nyomást is.

Ukrajnának minden béketárgyaláson részt kell vennie. A legnagyobb terheket Európának kell vállalnia, de az Egyesült Államok támogatása elengedhetetlen. Kérdésre válaszolva a brit kormányfő természetesnek nevezte, hogy a békemegállapodás nem jöhet létre Oroszország nélkül, de nem diktálhatja a feltételeket. Keir Starmer vitatta, hogy az Egyesült Államok megbízhatatlan partner lenne, utalva a több évtizedes együttműködésre. Végül már könnyedebb hangnemben tett említést az első brit-olasz villásreggeliről, amelyet az Ukrajna mellett kiálló, de európai kollégáinál Donald Trumphoz és Elon Muskhoz közelebb álló Giorgia Melonival költött el.

Volodimir Zelenszkij az értekezlet után helikopteren Sandringhamba, III. Károly magánrezidenciájára utazott jelképes jelentőségű audienciára.

Tájlép diplomáciai katasztrófa után

Döbbenten tárgyalta a világ a hétvégén a Donald Trump és Volodimir Zelenszkij washingtoni találkozóján történt diplomáciai katasztrófát, ki az egyik, ki a másik felet okolva a kudarcért. A kamerák előtt folytatott megbeszélésen – miután az ukrán elnök meg akarta győzni Trumpot, hogy ne kössön kompromisszumot az Ukrajna elleni inváziót három éve elindító Vlagyimir Putyinnal – a két fél JD Vance alelnök segédletével összeszólalkozott, Trump megszakította a találkozót és elküldte az ukrán delegációt a Fehér Házból. Így meghiúsult az Ukrajna ásványkincseinek hasznosításáról kidolgozott megállapodás aláírása is.

A történtek után Trump azt mondta, a tárgyalások folytatásához Zelenszkijnek ki kell jelentenie, hogy békét akar. Hozzátette, hogy a tűzszünetre azonnal sor kerülhet. – Nem fogunk tovább harcolni, lezárjuk a háborút, vagy hagyjuk őket elmenni és meglátjuk, mi történik, hadd harcoljanak – tette hozzá. Az ukrán elnök a Fox Newsnak adott interjúban próbálta enyhíteni a károkat, háláját fejezve ki az amerikaiaknak támogatásukért. A kérdésre, nem tartozik-e bocsánatkéréssel, Zelenszkij elismerte, hogy a nyilvános vita nem volt jó, de meggyőződését fejezte ki, hogy a kapcsolatát Trumppal meg lehet menteni.

Európa számos vezetője kiállt Ukrajna mellett. Emmanuel Macron francia elnök leszögezte, hogy az Ukrajna elleni háborúban Oroszország az agresszor. Kaja Kallas, az EU külügyi vezetője azt írta az X-en:

„Ma világossá vált, hogy a szabad világnak új vezetőre van szüksége. Rajtunk, európaiakon múlik, hogy vállaljuk ezt a kihívást.”

Mark Rutte NATO-főtitkár viszont a BBC-nek nyilatkozva szerencsétlennek nevezte a Trumppal kialakult szóváltást, s hozzátette, az eset után kétszer is beszélt Zelenszkijjel, akinek azt mondta, „meg kell találnia a módját”, hogy helyreállítsa kapcsolatukat.

Volodimir Feszenko ukrán politikai kommentátor az állami televízióban azt mondta: Zelenszkijnek „visszafogottabbnak és rugalmasabbnak kellett volna lennie, főleg akkor, amikor Vance nekiment Ilja Ponomarenko ukrán újságíró viszont az X-en „szégyenletesnek” mondta az amerikai fél viselkedését, hogy „szemérmetlenül” igyekeztek találni valamit, „bármit, hogy beleköthessenek az ukrán elnökbe.

A két elnök nyilvánosság előtti összetűzéséhez a Fehér Ház hetek óta tartó frusztrációja vezetett, mondván, az ukrán elnök hátráltatja a háború gyors befejezésére, az Oroszországgal való kapcsolatok helyreállítására és a potenciálisan jövedelmező ásványkincs-megállapodás megkötésére irányuló céljaik elérését.

Az orosz tisztviselők és a Kreml-közeli média érezhető elégedettséggel reagált Trump és Zelenszkij drámai összecsapására. Dmitrij Medvegyev, Putyin helyettese az orosz biztonsági tanácsban „brutális leszámolásnak” nevezte a látottakat. A közösségi médiában azt írta: „Trump a szemébe mondta a ... bohócnak az igazságot: a kijevi rezsim a harmadik világháborúval játszik... Ez hasznos. De ez nem elég, le kell állítani (Ukrajna) katonai támogatását.”

A Putyin-rezsim köreiben nőtt az aggodalom, mivel Trump egy Zelenszkij-barát álláspont felé hajlott, miután Lengyelország, Franciaország, az Egyesült Királyság vezetői washingtoni látogatásokon jártaközben Ukrajnáért. Pénteken minden aggodalom elszállt. Egy, a Kreml gondolkodását jól ismerő forrás a brit lapnak azt mondta: „Egyértelmű, hogy (az orosz elnök) élvezte a műsort, és most úgy gondolja, hogy még nagyobb követeléseket támaszthat Ukrajnában. Ez a találkozó nagyobb győzelem volt Putyin számára, mint bármelyik katonai csatája a háború kezdete óta”.

Több oroszpárti európai politikus is elismerését fejezte ki az amerikai elnöknek Volodimir Zelenszkijjel szembeni kiállásáért. Tino Chrupalla, a szélsőjobb német AfD párt társelnöke az X-en azt hangoztatta: a békét Ukrajnában a jelenlegi elnök nélkül is el kell érni. Szerinte az USA-nak és Oroszországnak kell megállapodásra jutnia.

A magyar kormányfő az esetről a TV2-nek adott szombati interjújában azt mondta, jó lenne, ha az amerikai és az ukrán elnök egyetértene a béke ügyében, de szerinte Zelenszkij nem ezt akarja. Orbán Viktor előzőleg az Európai Unió értésére adta, meg se próbáljon közös nyilatkozatban kiállni Ukrajna mellett. António Costának, az Európai Tanács elnökének küldött levelében, amely magyar újságírókhoz is eljutott, Orbán a csütörtöki EU-csúcs nyilatkozattervezete kapcsán azt írta, egyértelmű lett számára, hogy „Ukrajnához való hozzáállásunkban stratégiai különbözőségek állnak fenn, amelyek nem áthidalhatóak...”. Egyben meggyőződését fejezte ki hogy „az EU-nak az USA példáját követve közvetlen tárgyalásokat kellene folytatnia Oroszországgal egy tűzszünet és a fenntartható ukrajnai béke lehetőségéről”.

Budapesten több százan vonultak az ukrán nagykövetség elé, hogy megmutassák, létezik egy gyűlölködés nélküli, európai Magyarország. A szolidaritási menetet „Méltóságot és békét Ukrajnának!” címmel szervezte a Kőbányai Ukrán Önkormányzat elnöke és a Civil Bázis.