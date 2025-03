Ez már tényleg a Trump-féle vámháború

Kína;Kanada;Mexikó;Donald Trump;

2025-03-04 10:01:00 CET

Kiengedte a vámháború szellemét a palackból az amerikai elnök. Donald Trump hétfőn jelentette be, hogy március 4-től jönnek az extra terhek Mexikó és Kanada esetében, mindkét állam 25-25 százalékról van szó – áll a CNN hírében. Ezen felül az amerikai hétfőn aláírt egy végrehajtási rendeletet is, amely 10 százalékról 20 százalékra emeli a Kínából származó import vámokat.

A piacok a jelek szerint nem osztják az amerikai elnök véleményét, hogy ez erősíti majd az amerikai gazdaságot. Éppen ellenkezőleg. A New York-i tőzsde irányadó mutatója, a Dow Jones 650 ponttal, 1,48 százalékkal zuhant még a hétfői kereskedésben, és végül 43 191 ponton zárt. Az Egyesült Államok legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatait tömörítő S&P 500 index 1,76 százalékot, a technológiai cégeket reprezentáló Nasdaq Composite pedig 2,64 százalékot esett a hír következtében. Az előbbi esetben ez az év eddigi legnagyobb egy napos süllyedése volt. Az európai részvénypiacok sem mutattak szebben tegnap. A londoni FTSE 100 még „csupán” 0,98, a német DAX viszont már 3,06 százalékos esésben volt nap közben, és lényegében egyetlen olyan meghatározó európai tőzsde sem akadt, amelyik pluszban állt volna, beleértve a BUX-ot is.

A döntés valóban a vámháború kezdete lehet, ha a reakciókat figyeljük. Az USA északi szomszédja ugyanis szinte azonnal válaszlépéseket helyezett kilátásba. „Kanada nem hagyja, hogy ez az indokolatlan döntés válasz nélkül maradjon” – fogalmazott közleményében Justin Trudeau kanadai miniszterelnök. Aki kijelentette, hogy Ottawa azonnal 30 milliárd dollárnyi amerikai árura vet ki vámot. Ez különösen alkoholos termékeket érinthet. Hasonló döntéseket fontolgat Mexikó is, míg Kína szintén azon melegében közölte, hogy március 10-től 10–15 százalékos további vámokat vet ki egyes amerikai importokra, valamint egy sor új exportkorlátozást vezet be számos egyesült államokbeli szervezettel szemben.

Első körben infláció növelő hatása lehet az intézkedéseknek – mondta a Népszavának Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója. A megemelt vámok ugyanis, vagy azoknak egy része bizonyosan beépülnek az import termékek amerikai áraiba. Ezt így pedig a lakosság gyorsan megérzi. Elindulhat egy ellátási láncokat átrajzoló folyamat is, melynek során olyan útvonalakat igyekeznek keresni a cégek, amelyeket nem érintenek a vámok. Ennek következtében megkezdődhet egyes kapacitások áthelyezése ezekbe az irányokba, és persze az Egyesült Államok irányába is, de ez időt vesz igénybe – hangsúlyozta. Más megfigyelők véleménye szerint ugyanakkor meg kell várni a történet végét, mert még most sem lehet kizárni, hogy a felek egy asztalhoz ülnek. Mindezek tükrében most már nagyobb a valószínűsége annak, hogy az Európára számára belengetett hasonló tételek is megérkeznek.

A hatásokat rendkívül nehéz lenne pontosan meghatározni. Az IMF egy korábbi előrejelzése viszont rendkívül fenyegetőnek tűnik. Ebben kifejtették, a világ GDP-je 7 százalékkal mérséklődhet.