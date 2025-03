Új hangon szól a Pink Floyd Pompejiben

Pink Floyd;

2025-03-04 20:30:00 CET

Vizuálisan felújították és a hanganyagát remixelték a Pink Floyd legendás, 1972-es dokumentumfilmjének, amely az együttes pompeji amfiteátrumban adott élő koncertjét örökíti meg – számolt be a hírről a SuperDeluxeEdition. Az Adrian Mabe rendezésében készült alkotást audio és videó formátumban is kiadják Pink Floyd at Pompeii MCMLXXII címen.

A dokumentumfilm még a zenekar The Dark Side Of The Moon című stúdióalbuma előtt készült, és a híres ókori római amfiteátrum romjai között játszódik. Az 1971 októberében, közönség nélkül forgatott előadás volt az első élő koncert Pompejiben,ahol pedig többek között elhangzottak az „Echoes”, az „A Saucerful of Secrets” és a „Set The Controls For The Heart Of The Sun” című számok. Az alkotás bemutat néhány ritka, kulisszák mögötti felvételt is, amelyeken az együttes a The Dark Side Of The Moon lemezen kezd el dolgozni. A filmet teljesen felújították, kockánként kézzel restaurálták az eredeti 35 milliméteres negatívról, amelyet nemrég találtak meg a Pink Floyd saját archívumában.

A hangsáv Dolby Atmos, 5.1 és sztereó változatban lett újrakeverve. A sztereó mix az új két CD-s és két LP-s kiadásokon található, míg az Atmos és 5.1 mixek egy blu-ray kiadáson (de létezik DVD-verzió is), amely a Pink Floyd Pompeiben két változatát tartalmazza: a 85 perces játékfilmet és a 60 perces koncertet. A Pink Floyd at Pompeii MCMLXXII május 2-án jelenik meg a Sony Legacy Recordings gondozásában.