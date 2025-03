Kutyaszánhajtás

kutyák;állattartás;Lappföld;

2025-03-05 06:00:00 CET

Egy véletlennek köszönhetően az idei téli szezont kutyaszánhajtóként töltöm a sarkkörön túl 150 km-rel, Lappföldön. A kutyák és a hideg szeretete kéz a kézben jár, ha valaki erre a munkára adja a fejét. Hosszú, sötét napok, önfejű négylábú szeretetgombócok és elképesztő intenzív munka. Bár az állatokkal való turizmus és szolgáltatás ingoványos talaj, és rengeteg ága van, ami abszolút nem szolgálja az állatok érdekeit. Engem is feszített z ezzel kapcsolatos etikai kérdés. Aztán, látva a boldogságot és az emberrel való együttműködését ezeknek az állatoknak, minden kétségem eloszlott. A kutyák itt jó kezekben vannak.

Kezdődhetett az őrület. Kaptam 14 kispajtást, ők a kollégáim a szezonra. Bár már dolgoztam menhelyen korábban, de ez egy teljesen más világ. Jöhetett a kísérletezés. 14 karakter. A kennelben 100 négylábú. Minden kutyához merőben más hozzáállás, törődés, figyelem szükséges. Van, amelyik önfejű, van a verekedős és a félénk. Van, amelyikkel hosszú idő kapcsolatot kialakítani, egyik-másik elfut előled, de ha sikerült felépíteni valamit egymást közt, úgy dolgozik érted, hogy ha azt kérnéd, kifutna a világból is. Mostanra összeértünk a kutyáimmal. A vezér kutyák követik minden lépésem, a harcosok tudják, hogy a jelenlétemben csend és fegyelem van, a félénkek pedig addig ugrálnak körülöttem amíg teljesteses simogatást nem kapnak. Így telnek a napjaink, maratonokat futunk olykor a mínusz 35 fokban. Viszont a szezonnak lassan vége, legalábbis ez az érzése az embernek, mert a februárt küzdöttük. Az egész tél egy pengeélen táncolás. A sarkkörön túl vagyunk, 2 hónap kivételével a hideggel nem kellett számolnunk. Februárban májusi idő van és az elmúlt hetek azzal teltek, hogy izgultunk, nehogy elkezdjen olvadni túlságosan a hó, mert az az útvonalakat jégkorcsolya pályává változtatja. Aki 40 éve van itt, azt mondja, hogy ez volt az eddigi legrosszabb szezon az időjárást tekintve. Ez nem is csoda, mióta harsogják a különböző tudósok, fiatal aktivisták és a hideg helyeken élő emberek, hogy valami nincs rendben. A klímaváltozás a tél birodalmát sújtja a leglátványosabban. Maga ez az életforma is veszélybe került, ahogy sok másik is itt fent, Északon.

Mi a mindennapjainkat adjuk azért, hogy a kutyáink boldogok és egészségesek legyenek. Így aztán kevés szörnyűbb dolog van mint azt olvasni, hogy állatkínzók vagyunk, és sajnos ezektől a hangoktól mentesíteni nem egyszerű a mindennapjainkat. A tudás sok mindenben segíthet, ezért megpróbálom összegyűjteni a legáltalánosabb tévhiteket.